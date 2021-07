Khởi tố 7 nghi phạm ném chất bẩn, mang vòng hoa đến nhà người dân đòi nợ

7 bị can đã cùng nhau 9 lần ném chất bẩn, 2 lần mang vòng hoa đến trước nhà một người dân ở TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) gây sức ép để đòi nợ.



Bắn vào nhà dân để "dằn mặt", ném chất bẩn vào nhà dân để đòi nợ thuê

Các bị can bị khởi tố-ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP



Ngày 27.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can để điều tra về hành vi ném chất bẩn, đem vòng hoa đến đe dọa người dân để đòi nợ.



Các bị can bị khởi tố, gồm: Vũ Anh Huy (tức Huy “đô”, 24 tuổi, ngụ P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa), Vũ Minh Chiến (23 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (19 tuổi), Nguyễn Đình Dương (19 tuổi, đều ngụ P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa), Nguyễn Bá Tùng (20 tuổi), Hàn Viết Nam (18 tuổi, đều ngụ P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) và Trần Ngọc Hùng (21 tuổi, ngụ P.Đông Cương, TP.Thanh Hóa).



Bị can Huy khai báo hành vi phạm tội tại cơ quan công an - ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP



Theo điều tra của Công an TP.Thanh Hóa, anh L.V.T và anh L.V.T.A (là anh em ruột, đều ngụ xã Xuân Hồng, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa) có vay của Vũ Anh Huy một khoản tiền, nhưng đến nay không có khả năng trả nợ. Huy đã nhiều lần tìm đến nhà anh T. và anh A. đòi nợ nhưng không được.



Biết chị L.T.L (chị gái anh T. và anh A.) ngụ tại ở P.Đông Vệ (TP.Thanh Hóa) nên Huy rủ các bị can còn lại liên tục 9 lần mang chất bẩn đến ném vào nhà chị L., yêu cầu chị này trả nợ thay cho 2 người em.



Không dừng lại ở đó, các bị can còn 2 lần mang vòng hoa đến trước cửa nhà chị L. gây sức ép, và yêu cầu chị L. trả nợ thay; tập trung đến cổng cơ quan nơi chị L. công tác để tụ tập gây sức ép với chị L.



Do không liên quan đến việc vay mượn tiền, nhưng vô cớ bị các đối tượng đe dọa, gây sức ép làm ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc, nên chị L. đã trình báo vụ việc với cơ quan công an.



Công an TP.Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra và đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến hành vi ném chất bẩn vào nhà người dân.



Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là vụ án đầu tiên ở tỉnh này liên quan đến việc ném chất bẩn vào nhà dân được khởi tố.

Theo Minh Hải (TNO)