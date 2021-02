Công an đã xác định được chủ mưu trong vụ Giám đốc Sở VH-TT Bình Định bị hăm dọa

Công an đã xác định được chủ mưu trong vụ việc Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bình Định bị kẻ lạ mặt đến nhà riêng hăm dọa.





Chiều 25-2, một nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công an tỉnh Bình Định đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy Bình Định về kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh này bị một đối tượng lạ mặt đến nhà riêng hăm dọa.





Sở VH-TT tỉnh Bình Định



Theo đó, công an đã xác định ông V.V.T., phó giám đốc một trung tâm thuộc Sở VH-TT tỉnh Bình Định đã kêu người đến nhà riêng để hăm dọa ông Tạ Xuân Chánh. Vụ việc xảy ra khi ông V.V.T. đang bị lãnh đạo Sở VH-TT Bình Định xem xét, chuẩn bị kỷ luật.



Trao đổi với báo chí chiều cùng ngày, ông Tạ Xuân Chánh xác nhận sự việc trên và cho biết, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, giao cho Sở VH-TT tỉnh xem xét, xử lý và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với ông V.V.T. theo quy định.



Như Báo SGGP đã thông tin, tháng 10-2020, một đối tượng "xăm trổ" đã đến nhà của ông Tạ Xuân Chánh, dùng những lời lẽ hăm dọa có nội dung “đừng có làm mạnh, làm nhẹ nhẹ cho tôi, làm mạnh không được đâu”. Lúc này, ông Chánh không ở nhà, nhưng sự việc được camera ghi lại.



Vụ việc sau đó được báo cáo lên Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh Bình Định. Công an TP Quy Nhơn được giao trách nhiệm xác minh, làm rõ hành vi và mục đích của đối tượng lạ mặt trên.

Theo NGỌC OAI (SGGPO)