Thanh Hóa: Đột kích một xưởng sản xuất chế tạo pháo nổ

Ngày 18.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa đột kích, kiểm tra và bắt giữ một xưởng sản xuất pháo nổ, do đối tượng Lê Hữu Thiện (21 tuổi, trú tại xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn) làm chủ.



Cơ quan công an khám xét nơi sản xuất pháo nổ của Lê Hữu Thiện. Ảnh: CATH



Trước đó, sáng cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang Lê Hữu Thiện đang vận chuyển 152 quả pháo cối, có trọng lượng 1,5kg đi tiêu thụ. Qua đấu tranh, Thiện khai nhận số pháo trên do đối tượng tự sản xuất tại nhà riêng.



Khám xét tại nhà của Lê Hữu Thiện, lực lượng công an thu giữ: 0,1kg thuốc pháo, dây ngòi, keo, bột lưu huỳnh… và các dụng cụ dùng để sản xuất pháo nổ. Bước đầu, đối tượng khai nhận đã mua thuốc nổ trên về và sản xuất pháo rồi đem lên TP. Thanh Hóa bán kiếm lời.



Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

