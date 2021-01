Công an huyện Đức Cơ truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển hơn 3 tạ pháo nổ

(GLO)- Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết đang xác minh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi mua bán pháo nổ số lượng lớn.





Các đối tượng đã tháo chạy, bỏ lại hơn 3 tạ pháo và chiếc xe ô tô. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 11-1, các trinh sát của Công an huyện Đức Cơ tiến hành mật phục tại đường mòn vào lô cao su thuộc làng Bi, xã Ia Dom thì phát hiện 2 xe ô tô đi đến địa điểm trên có dấu hiệu giao dịch mua bán pháo.



Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đã tháo chạy bỏ lại 1 chiếc xe ô tô không rõ BKS loại 12 chỗ ngồi đã tháo băng ghế. Kiểm tra chiếc xe này, lực lượng Công an phát hiện bên trong thùng xe có 5 bao tải chứa 182 hộp pháo loại 49 viên/hộp với tổng trọng lượng 329 kg.



Đây là vụ phát hiện, thu giữ pháo nổ với số trọng lượng lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2021.



VĂN NGỌC