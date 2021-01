Hải Phòng: Bắt quả tang nam thanh niên sản xuất hàng trăm kg pháo nổ

Công an huyện An Lão (Hải Phòng) bắt quả tang Trịnh Văn Minh đang có hành vi sản xuất pháo nổ.





Tối 13.1, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an huyện An Lão vừa bắt quả tang một đối tượng sản xuất pháo nổ trái phép.





Đối tượng Trịnh Văn Minh cùng tang vật vụ án. Ảnh Công an TP.Hải Phòng





Cụ thể, Công an huyện An Lão bắt quả tang Trịnh Văn Minh (sinh năm 1991, ở thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng) đang có hành vi sản xuất pháo nổ.



Công an thu giữ tại nơi Minh đang sản xuất pháo nổ: 2 bệ gỗ là công cụ sản xuất pháo, 368 quả pháo nổ (tương đương 6,3kg pháo nổ), 761 quả pháo bán thành phẩm (tương đương 12,5kg), 3,4 mét dây cháy chậm (ngòi pháo). Khám người Minh, thu giữ 1,89 gam ma tuý loại Methamphetamine.





Tang vật vụ án. Ảnh Công an TP.Hải Phòng



Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trịnh Văn Minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão phát hiện và thu giữ 104 kg pháo thành phẩm, 3,1 kg thuốc pháo nổ, 2 kg bột lưu huỳnh (nguyên liệu để làm thuốc pháo).



Hiện, vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.



Theo MAI DUNG (LĐO)