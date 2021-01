Ninh Thuận: Truy tìm một Phó chủ tịch Hội phụ nữ phường mượn tiền tỷ

Công an xác định đối tượng Nguyễn Thị Bền đang là Phó chủ tịch Hội phụ nữ phường Đạo Long, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận).





Sáng 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa có thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Bền, SN 1981, thường trú KP3, phường Đạo Long, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) vì có dấu hiệu và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Đối tượng Nguyễn Thị Bền. Ảnh: Công an Cung cấp



Trước đó, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Ninh Thuận đã nhiều lần triệu tập Bền để làm việc nhưng đối tượng không có mặt. Qua xác minh tại nơi cư trú, hiện Nguyễn Thị Bền không có mặt ở địa phương.



Theo CQĐT, Nguyễn Thị Bền (sinh ngày 2/11/1981) đang là Phó chủ tịch Hội phụ nữ phường Đạo Long, TP.Phan Rang-Tháp Chàm. Trước đó Bền đã vay mượn số tiền trên 1 tỷ đồng của anh Nguyễn Ngọc Tuấn (48 tuổi), ở KP5, phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang-Tháp Chàm với lãi suất được hai bên thỏa thuận là 1 triệu đồng 1 ngày.



Từ ngày vay đến ngày 19/11/2020, Bền đã trả lãi đầy đủ cho anh Tuấn với tổng số tiền khoảng 20 triệu đồng. Sáu đó, do có việc cần nên anh Tuấn yêu cầu Bền phải trả tiền gốc lại cho mình nhưng Bền đã không trả và bỏ trốn khỏi địa phương.



Hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh Ninh Thuận đã phát thông báo gửi công an các tỉnh, thành phố để phối hợp truy tìm đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.

