Công an truy tìm 9 chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo của Công ty Hoàng Kim Land

Quá trình xác minh tại địa phương, 9 người đứng tên giúp Công ty Hoàng Kim Land nhận tiền lừa đảo bỏ đi đâu không rõ, công an đã phát thông báo truy tìm.





Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim land (viết tắt là Công ty Hoàng Kim Land), Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM vừa phát đi thông báo truy tìm nhiều chủ tài khoản đứng tên nhận tiền lừa đảo.



Theo đó, 9 chủ tài khoản đứng tên các tài khoản bỏ đi đâu không ai rõ, Công an TP HCM truy tìm 9 người sau:



Phan Tú Anh (SN 1992, ngụ cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM) đứng tên chủ tài khoản 060054925721 tại ngân hàng Sacombank nhận 200 triệu đồng, ngày giao dịch 28-2-2019.



Phạm Ngọc Lệ (SN 1980, quê Hiệp Hòa, Bắc Giang) đứng tên chủ tài khoản số 060147371856 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 25 triệu đồng, giao dịch ngày 25-3-2019.



Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1982, ngụ Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) đứng tên chủ tài khoản số 060182708316 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 2,605 tỷ đồng, giao dịch từ ngày 7-1-2019 đến ngày 12-3-2019.



Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1984, quê Từ Sơn, Bắc Ninh) đứng tên chủ tài khoản số 060123268401 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 3,75 tỷ đồng, từ ngày 12-11-2018 đến ngày 18-3-2019.



Lê Thị Phương (SN 1972, quê Rạch Giá, Kiên Giang) đứng tên chủ tài khoản số 0091000143442 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 100 triệu đồng, giao dịch ngày 17-7-2018.



Lê Thị Thúy Phượng (SN 1963, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM) đứng tên chủ tài khoản số 060087195077 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 200 triệu đồng giao dịch ngày 22-8-2018.



Trần Thị Thu Hiền (SN 1982, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM) đứng tên chủ tài khoản số 0441000688087 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 150 triệu đồng, giao dịch ngày 17-10-2018.



Phan Thị Mỹ Hồng (SN 1985, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM) đứng tên chủ tài khỏan số 0441000771178 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận số tiền 300 triệu đồng, ngày giao dịch 4-10-2018 đến ngày 10-10-2018.



Phạm Quang Hưng (SN 1975, ngụ phường Tân Hưng Thuận, quận 2, TP HCM) đứng tên chủ tài khoản số 6150205258630 mở tại ngân hàng Agribank nhận số tiền 413 triệu đồng, giao dịch ngày 24-7-2018.



Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM xác minh tại địa phương thì những người này không thực tế cư trú, bỏ đi đâu không ai rõ. Hiện các cá nhân trên ở đâu, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP HCM địa chỉ số 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP HCM, gặp Điều tra viên Trần Thị Vạn Hạnh, số ĐT: 0906.780080 để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án. Ai biết nơi ở của các cá nhân trên, đề nghị báo cho cơ quan điều tra theo địa chỉ trên.



Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tháng 11-2019, Công an TPHCM đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". ​





Bà Trần Thị Hồng Hạnh



Công an TP HCM đã xác minh, lấy lời khai nhiều người và đủ cơ sở xác định Hạnh đã sử dụng pháp nhân Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng nhằm thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án không có thật.



Cụ thể, Hoàng Kim Land không được cấp phép là chủ đầu tư, qua đó chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng. Bên cạnh đó, bị can Hạnh còn thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM. Theo Công an TP HCM, 4 căn nhà này xây dựng sai phép.



Liên quan đến hàng loạt sai phạm của Hoàng Kim Land, Công an TP HCM đang mở rộng vụ án liên quan đến 7 dự án không được cấp phép tại TP HCM của công ty này.



