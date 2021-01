Bắt giữ người phụ nữ 74 tuổi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp

Theo tài liệu của cơ quan công an, Đào Thị Phụng (74 tuổi) đã từng có 13 tiền án, tiền sự về các hành vi trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…





Ngày 25-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết đang tạm giữ Đào Thị Phụng (74 tuổi; ngụ phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.



Đào Thị Phụng tại cơ quan công an



Trước đó, đối tượng này đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng thuốc, tiệm tạp hóa trên địa bàn TP Hải Phòng.



Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hải Phòng xảy ra 1 số vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng thuốc, tiệm tạp hóa. Lợi dụng chủ cửa hàng sơ hở, kẻ gian đã giả làm khách mua hàng, sau đó ra tay trộm cắp tài sản.



Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Công an quận Lê Chân đã chỉ đạo Đội CSHS Công an quận kết hợp với công an các phường trên địa bàn nhanh chóng điều tra.



Đến 9 giờ 30 phút ngày 20-1, Tổ công tác thuộc Đội CSHS Công an quận Lê Chân kết hợp với Công an phường Cát Dài bắt giữ Đào Thị Phụng có hành vi trộm cắp 1 số tân dược trị giá khoảng 2,3 triệu đồng tại cửa hàng thuốc số 324A Hai Bà Trưng, quận Lê Chân.



Tại cơ quan điều tra, Đào Thị Phụng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua đấu tranh mở rộng, Đào Thị Phụng còn khai nhận trước đó đã thực hiện 1 số vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP.



Theo tài liệu của cơ quan công an, đối tượng này đã từng có 13 tiền án, tiền sự về các hành vi trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Theo Tr.Đức (NLĐO)