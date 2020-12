Tạm giữ Phó cục trưởng và 3 cán bộ Cục Quản lý thị trường Phú Thọ

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành tạm giữ đối với 04 công chức Cục Quản lý thị trường Phú Thọ để điều tra liên quan đến một đơn tố cáo.





Cụ thể, sau khi nhận được đơn có nội dung tố cáo một số hành vi vi phạm của công chức Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường Phú Thọ, Tổng cục Quản lý thị trường đã khẩn trương làm việc trực tiếp với Cục Quản lý thị trường Phú Thọ và các đơn vị, cá nhân có liên quan về các nội dung được nêu trong đơn tố cáo; đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ trong quá trình điều tra, xác minh.



Kết quả, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khám xét nơi làm việc và tạm giữ đối với 04 công chức Cục Quản lý thị trường Phú Thọ, gồm:



Ông Vi Ngọc Khang, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 8 - mới được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Phú Thọ;



Ông Hà Minh Tuyền - Kiểm soát viên, Phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ;



Ông Chu Ngọc Hoàng - Kiểm soát viên, Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ;



Ông Bùi Mạnh Công - Kiểm soát viên, Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ.



Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu và phương tiện làm việc của 04 công chức nói trên.



Được biết, Tổng cục Quản lý thị trường đã thu hồi Thẻ kiểm tra thị trường và đình chỉ công tác đối với 04 công chức nói trên. Tổng cục Quản lý thị trường kiên quyết đấu tranh đối với những hành vi sai phạm và sẵn sàng loại khỏi bộ máy những cán bộ tha hóa, biến chất làm ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng Quản lý thị trường.



https://laodong.vn/thi-truong/tam-giu-pho-cuc-truong-va-3-can-bo-cuc-quan-ly-thi-truong-phu-tho-864824.ldo

Theo Khương Duy (LĐO)