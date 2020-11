Bình Định: Tạm giữ người phụ nữ lăng mạ tổ công tác trật tự đô thị

Ngày 19/11, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoài Nhơn đã ra lệnh tạm giữ bà Bùi Thị Mãi (52 tuổi, trú phường Bồng Sơn) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ vụ việc, Tổ công tác gồm 8 cán bộ do ông Nguyễn Trung Hòa - Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) làm tổ trưởng ra quân lập lại trật tự đô thị, giải tán hàng quán trước cổng Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn.



Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn nằm trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.





Tất cả mọi người đều chấp hành, thế nhưng bà Bùi Thị Mãi quyết liệt chống đối, lăng mạ, xúc phạm các thành viên trong tổ công tác.



Khi đoàn công tác thu giữ các vật dụng vi phạm thì bà Mãi tiếp tục chửi bới, giằng co rồi lao vào nằm dưới xe ô tô của Tổ công tác.



Thuyết phục không được, lực lượng chức năng đã đưa bà Mãi ra khỏi gầm xe thì bà tiếp tục chống đối gây mất an ninh trật tự khu phố.



Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành khống chế, giao bà Bùi Thị Mãi cho Công an thị xã Hoài Nhơn xử lý.





Theo DŨ TUẤN (Dân Việt)