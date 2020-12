Tạm giữ đối tượng bắn phó công an phường bị thương

Ngày 9-12, Công an thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Hữu Lực (40 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long) để điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn vào đầu một đại úy công an.



Bị truy đuổi, 'cẩu tặc' dùng nỏ bắn công an bị thương

Bắt đối tượng buôn ma túy, bắn công an

Đối tượng Huỳnh Hữu Lực bị tạm giữ hình sự tại Cơ quan Công an. Nguồn: TTXVN





Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 7-12, Công an phường Hộ Phòng (thị xã Giá Rai) tổ chức vây bắt một tụ điểm đá gà ăn tiền trên địa bàn. Các đối tượng bỏ chạy nên lực lượng công an chỉ bắt được một con gà đá.



Sau đó khoảng 1 giờ, Lực bất ngờ đến trụ sở Công an phường Hộ Phòng tìm Đại úy Phan Văn Đúng (Phó trưởng Công an phường) xin lại con gà nhưng không gặp và bỏ về. Đến tối cùng ngày, Lực tiếp tục chạy xe máy tới sân trụ sở công an phường chửi bới, nhục mạ lực lượng công an. Lúc này, Đại úy Đúng đang trực chỉ huy nên mời Lực vào làm việc. Bất ngờ Lực rút súng tự chế thủ sẵn trong người bắn vào vùng đầu Đại úy Đúng.



Các đồng đội đã đưa Đại úy Đúng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu điều trị. Rất may, đầu đạn bị lệch sang bên trái và dính vào phần mềm ở vùng đầu của Đại úy Đúng nên không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo NGỌC CHÁNH (SGGPO)