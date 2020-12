Công an Tây Ninh bắt 2 phạm nhân nguy hiểm trốn trại

2 phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi nơi chấp hành án phạt tù tại Trại giam Cây Cầy (xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, Tây Ninh) vào ngày 14-12, đã bị các lực lượng chức năng Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ sáng nay 16-12.



2 đối tượng trốn trại bị bắt giữ



Vào lúc 7 giờ 20 sáng nay 16-12, tại khu vực đường Bời Lời, khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an Tây Ninh phối hợp Công an Dương Minh Châu bắt 2 đối tượng truy nã Lâm Viết Phú Lộc (SN 1994) và Bùi Nguyễn Thiên Thuận (SN 1982).



Đây là 2 phạm nhân đã bỏ trốn khỏi nơi chấp hành án phạt tù tại Trại giam Cây Cầy (xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, Tây Ninh) vào ngày 14-12-2020.



Trong đó, Lâm Viết Phú Lộc (trước khi nhập trại ngụ ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh) bị Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án chung thân về tội "Giết người" năm 2017.



Còn Bùi Nguyễn Thiên Thuận (trước khi nhập trại ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh) bị Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án 27 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản, cướp tài sản, giết người" năm 2008.



Tại cơ quan công an các đối tượng cho biết: Khi còn ở trong trại, cả 2 bàn nhau bỏ trốn. Khi cả 2 đang đi tới khu vực đường Bời Lời, khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo XUÂN TRUNG (SGGPO)