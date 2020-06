Tên tội phạm giết người Triệu Quân Sự trốn trại giam thế nào?

Lợi dụng sơ hở trong quản lý, Triệu Quân Sự trốn khỏi Trại giam T10, cướp điện thoại, xe máy chạy ra đèo Hải Vân, hiện đang bị cơ quan chức năng ráo riết truy tìm.





Đến sáng 8/6, lực lượng công an, quân đội vẫn đang tổ chức các mũi trinh sát truy tìm Triệu Quân Sự trên toàn tuyến đèo Hải Vân.



Như vậy, đây là ngày thứ 5 các lực lượng Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng và Công an Đà Nẵng bám rừng truy tìm tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm này.





Triệu Quân Sự trốn khỏi Trại giam T10. (Ảnh: C.A)





Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 3/6, lợi dụng sơ hở trong quản lý tại Trại giam T10 (thuộc Quân khu 5, đóng tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), Triệu Quân Sự trèo qua hàng rào kẽm gai trốn thoát.



Ra khỏi khu vực Trại giam T10, Sự chạy trốn xuống hướng Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn.



Cùng thời gian này, tại Km 901 + 580 chốt gác Núi Khởi, thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, cơ quan công an địa phương nhận tin báo chị N.T.H. (36 tuổi), nhân viên đường sắt trực ở chốt gác này bị một thanh niên giật điện thoại.



Sau khi gây án, tên này chạy theo đường mòn đối diện trụ sở UBND xã Bình Nguyên và trốn trên một ngọn núi.



Khớp nối với lời khai của chị H., Công an huyện Bình Sơn xác định phạm nhân trốn trại giam T10 Triệu Quân Sự đã giật điện thoại của chị H. rồi chạy về hướng tỉnh Quảng Nam.



Trong hành trình chạy trốn, Triệu Quân Sự tiếp tục cướp một chiếc xe máy của người dân rồi chạy ra phía Bắc.





Xe máy Triệu Quân Sự cướp chạy ra đèo Hải Vân và bỏ lại, trốn lên núi.



Khoảng 16h ngày 4/6, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) làm nhiệm vụ phát hiện người có đặc điểm nhận dạng giống Sự chạy xe máy hướng lên đèo Hải Vân nên ra hiệu lệnh dừng xe.



Tuy nhiên, người đàn ông này không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng CSGT lập tức truy đuổi nhưng đến Km 912+200 trên Quốc lộ 1A (đoạn Nam đèo Hải Vân), người này vứt xe BKS: 76X6-2978 bên đường rồi trốn vào rừng phía taluy dương.



Khớp nối tất cả thông tin, cơ quan công an xác định người trốn lên rừng Hải Vân chính là Triệu Quân Sự vừa trốn khỏi trại giam T10.



Lập tức lực lượng CSGT Công an quận Liên Chiểu, Công an TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức phong tỏa đèo Hải Vân, tung các mũi trinh sát truy bắt Sự.



Theo hồ sơ của Trại giam T10 và lệnh truy nã, trước đó, ngày 8/11/2015, khi đang thụ án tại Trại giam T10, Triệu Quân Sự cùng một tù nhân khác dùng vật sắc nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam ở Trại giam rồi tẩu thoát.





Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng băng rừng truy bắt Triệu Quân Sự.





Sau hơn 1 tháng truy tìm, tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức năng bắt được Sự khi đang chơi điện tử tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).



Sau đó, cơ quan quân đội bàn giao phạm nhân này cho Trại giam T10 và đến ngày 3/6, Sự tiếp tục trốn trại lần thứ hai.



https://danviet.vn/ten-toi-pham-giet-nguoi-trieu-quan-su-tron-trai-giam-the-nao-20200608101700875.htm

Theo VTC News/Dân Việt