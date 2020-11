Hành khách đốt lửa trên máy bay, Vietnam Airlines đang làm rõ động cơ, mục đích

Sáng 2/11 một vụ việc nghiêm trọng đe dọa tới an ninh hàng không xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines do 1 hành khách đốt lửa khiến chuyến bay phải tạm dừng.





Theo thông tin ban đầu, chuyến bay VN243 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh , dự kiến khởi hành 08h00 sáng ngày 02/11. Trong quá trình máy bay lăn ra chuẩn bị cất cánh, tiếp viên Vietnam Airlines đã phát hiện sự việc một nam hành khách bật lửa tại vị trí ghế ngồi 20A.



Ngay khi sự việc xảy ra, hành khách này đã nhanh chóng tắt ngọn lửa và không gây cháy hay bất kỳ ảnh hưởng tới máy bay.



Ngay lập tức, tổ bay đã cho máy bay quay lại nhà ga, báo cáo sự việc và bàn giao hành khách trên cho cảng vụ và an ninh sân bay để xử lý tiếp theo quy định. Sau đó, chuyến bay VN243 đã cất cánh lại bình thường lúc 09h00 cùng ngày.



Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Vietnam Airlines cho rằng, an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay luôn được Vietnam Airlines đặt lên hàng đầu. Hãng đề nghị hành khách tuân thủ nghiêm túc các quy định đi lại bằng đường hàng không. Vietnam Airlines rất mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp lịch khai thác phải thay đổi do sự việc này.



Máy bay Vietnam Airlines.



Liên quan tới vụ việc này, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc xác nhận vụ việc trên và cho biết: "Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị và những người liên quan lên làm việc ".



"Hiện nay, cơ quan chức năng đã xác định người đốt lửa là H. T. H. ngồi trên hang ghế 20 của chuyến bay, Chúng tôi đang tiến hành làm việc với hành khách này để làm rõ động cơ, mục đích đốt lửa trên máy bay là gì?", ông Phương cho hạy.



Theo ông Phương, ngay sau khi làm rõ được mục đích đốt lửa của hành khách H. T. H. chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản là xử lý theo các quy định của pháp luật. Việc đốt lửa trên máy bay là điều cấm kỵ tuyệt đối với mỗi chuyến bay, do đó, chúng tôi cũng phải làm rõ xem có mục đích khủng bố nữa hay không.



Theo Nghị định số 147/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng của Chính phủ ban hành ngày 30/10/2013. Quy định phạt hành vi vi phạm "phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng bom, mìn, chất nổ, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học trong khu vực làm thủ tục vận chuyển, khu vực cách ly, sân bay, trên tàu bay" lên đến mức cao nhất là 30 triệu đồng.



Đối với hành vi vi phạm "tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học hoặc các thông tin khác có thể gây uy hiếp an toàn của tàu bay đang bay, người trên tàu bay đang bay" với mức phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.



Ngoài ra, gây rối, kích động, lôi kéo người khác làm mất an ninh, trật tự trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình trang bị, thiết bị hàng không dân dụng; vào khu vực hạn chế, lên tàu bay không khóa chốt cửa buồng lái tàu bay theo thời gian quy định trong thời gian tàu bay đang bay; vi phạm trật tự kỷ luật trong tàu bay; tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học mà chưa gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng; đưa người, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, thư và các đồ vật khác chưa qua kiểm tra an ninh hàng không vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay, lên tàu bay… thì bị phạt từ 03 triệu đồng đến 05 triệu đồng.



Các hành vi như: xâm nhập trái phép vào khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng; hành hung cán bộ công chức, viên chức, thành viên tổ bay, nhân viên hàng không, hành khách tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng; gây rối, kích động lôi kéo người khác gây rối làm mất trật tự an ninh trên tàu bay; trộm cắp, chiếm đoạt đồ vật, thiết bị hoặc tài sản trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay… thì bị phạt tiền từ 05 triệu đến 10 triệu đồng.

https://danviet.vn/hanh-khach-dot-lua-tren-may-bay-vietnam-airlines-dang-lam-ro-dong-co-muc-dich-2020110210244757.htm





Theo THẾ ANH (Dân Việt)