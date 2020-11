Gia Lai: Bắt đối tượng tông vào xe Cảnh sát Giao thông, phát hiện mang theo súng tự chế

(GLO)- Chiều 17-11, Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) xác nhận đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Chiến (SN 1984, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và tàng trữ 1 khẩu súng cùng 4 viên đạn.



Đối tượng Nguyễn Văn Chiến đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc



Trước đó, vào chiều 16-11, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh và Công an huyện Phú Thiện phối hợp xử lý chuyên đề nồng độ cồn tại quốc lộ 25, đoạn qua thị trấn Phú Thiện. Đến khoảng 18 giờ 30 phút, tổ công tác phát hiện ô tô BKS 77A-091.97 lưu thông hướng Phú Thiện đi thị xã Ayun Pa nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, tài xế điều khiển chiếc xe này không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy về hướng thị xã Ayun Pa.



Tổ công tác liền bám theo ô tô vi phạm, đồng thời thông báo cho Công an thị xã Ayun Pa tăng cường lực lượng hỗ trợ đón lõng xử lý. Trên đường bỏ chạy, tài xế điều khiển xe ô tô BKS 77A-091.97 liên tục lạng lách, đánh võng, chèn ép xe CSGT. Khi đến địa phận thị xã Ayun Pa, chiếc xe này đã tông vào xe của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Lực lượng Công an đã khống chế đưa các đối tượng và phương tiện về trụ sở Công an thị xã Ayun Pa làm việc.

Khẩu súng và 4 viên đạn mà đối tượng Chiến mang theo trên xe ô tô. Ảnh: Văn Ngọc



Tại đây, Nguyễn Văn Chiến (SN 1984, trú phường Ia Kring, TP. Pleiku) khai nhận là người điều khiển xe ô tô vi phạm, chở theo Nguyễn Công Minh (SN 1994, trú tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Quá trình kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ xe; trên xe có 1 khẩu súng tự chế và 4 viên đạn, 1 con dao tự chế dài 60 cm và gậy bóng chày bằng kim loại.

VĂN NGỌC