Gia Lai: Bắt 3 đối tượng tuổi "teen" buôn ma túy, thu giữ 1 khẩu súng tự chế

(GLO)- Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ 3 đối tượng: Phạm Bình Tiến (SN 2001), Lê Xuân Nguyên (SN 2002, cùng trú tại thị trấn Kbang, huyện Kbang) và Lê Đỗ Ngọc Bích (SN 2001, trú tại tổ 9, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 14 giờ ngày 22-7, tại trước nhà số 15 Nguyễn Trường Tộ (tổ 2, phường Diên Hồng, TP. Pleiku), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy bắt quả tang Tiến và Nguyên đang vận chuyển 100 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc đi tiêu thụ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng tại địa chỉ 90/74/11 Trường Chinh (tổ 9, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), cơ quan Công an phát hiện, thu giữ thêm 95 viên ma túy dạng thuốc lắc, 3 gói ni lông đựng chất rắn dạng ma túy ketamine, 1 khẩu súng tự chế, 1 cân tiểu ly điện tử, 7 triệu đồng, 1 xe mô tô và một số đồ vật khác có liên quan.

2 đối tượng Nguyên (trái) và Tiến tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Bích do có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Tiến và Nguyên. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng chưa rõ danh tính để về sử dụng và bán lại kiếm lời.

VĂN NGỌC