Xét xử nhóm đặt chất nổ khủng bố tại trụ sở công an phường

20 đối tượng trong vụ án đặt chất nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình (TP HCM) bị xét xử 2 tội: "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" và "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ".





Ngày 21-9, TAND TPHCM xét xử vụ án Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cùng 19 đồng phạm đặt chất nổ tại trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình, TP HCM). Các bị cáo bị xét xử 2 tội: "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" và "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ".



Theo cáo trạng, ngày 20-6-2018, một vụ nổ lớn xảy ra tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình khiến 1 cán bộ bị thương.





Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Công an TP HCM xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng sử dụng chất nổ tấn công trực tiếp vào trụ sở công an phường, nên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, truy xét và nhanh chóng bắt giữ nhóm nghi can.



Khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, công an đã thu giữ khoảng 10 kg thuốc nổ TNT, các vật liệu chế tạo trái nổ. Đặc biệt là có tới 8 trái nổ đã chế tạo thành công, chuẩn bị gây ra các vụ nổ tiếp theo.



Tại cơ quan công an, Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1990) khai được cha ruột là Nguyễn Khanh giao nhiệm vụ tham gia chế tạo quả nổ tự chế và sau đó có giao lại cho cha của mình 2 quả nổ. Hai cha con Khanh khai nhận có mối quan hệ mật thiết với đối tượng lưu vong tên Ngô Hùng (Ngô Văn Hoàng Hùng).



Tháng 11-2017, Ngô Hùng thành lập tổ chức "Triều đại Việt" nhằm lật đổ chế độ Nhà nước Việt Nam. Nguyễn Khanh tham gia và giữ nhiệm vụ tuyển chọn, lôi kéo người tham gia vào tổ chức trên. Đồng thời được Ngô Hùng tài trợ tiền mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ để gây nổ tại trụ sở các cơ quan Nhà nước, cơ quan Công an; may cờ hiệu của tổ chức "Triều đại Việt" và được hứa hẹn phong giữ chức tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai.





Sau khi nhận tiền, Nguyễn Khanh mua 12 kg thuốc nổ, 45 kíp nổ để chế tạo 10 trái nổ sử dụng kích nổ bằng remote. Khanh giao các trái nổ cho các đối tượng thuộc tổ chức nhằm gây nổ trụ sở công an ở nhiều tỉnh thành. Thực hiện theo chỉ đạo, ngày 20-6-2018, Vũ Hoàng Nam (SN 1996, tại TP HCM) đã gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP HCM. Sau đó, Nam bỏ trốn ở nhiều nơi, đến ngày 1-7-2018 thì bị bắt giữ.





Cũng theo cáo trạng, cơ quan an ninh điều tra đã xác định Hà Văn Dương là người bán 7 kg thuốc nổ và 25 kíp nổ cho Nguyễn Khanh. Hành vi của Dương có dấu hiệu của tội "Mua bán trái phép vật liệu nổ", là tội phạm nghiêm trọng. Tuy nhiên, không thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng này do tính từ thời điểm diễn ra mua bán (năm 2007) đến khi bị phát hiện (năm 2018) là 11 năm, tức đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm nghiêm trọng (10 năm).



Trong vụ án này, Ngô Hùng được xác định là đối tượng chủ mưu (ở Canada), hiện đang bị cơ quan an ninh điều tra truy nã quốc tế về tội "Khủng bố chính quyền nhân dân" và "Tài trợ khủng bố", khi bắt được sẽ xử lý sau.

