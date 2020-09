Khởi tố đối tượng từ Phú Yên lên Gia Lai trộm xe máy

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Lê Thành Quang (SN 1996, trú tại thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) về hành vi trộm cắp tài sản.





Đối tượng Lê Thành Quang. Ảnh: Văn Ngọc

Quang là đối tượng nghiện ma túy đá, đã có nhiều tiền án, trong đó có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tối 31-8, trong khi đang chơi game ở một quán internet trên địa bàn thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Quang phát hiện chiếc xe nhãn hiệu Yamaha Exciter BKS 47M1-375.37 của anh N.Đ.L. (SN 1991) đang còn cắm chìa khóa nhưng không có người trông coi.

Lợi dụng sơ hở, Quang đã khởi động máy rồi điều khiển xe bỏ chạy về hướng tỉnh Phú Yên. Sau đó, đối tượng bán chiếc xe cho một người chưa rõ danh tính để lấy tiền tiêu xài.



Được biết, ngoài vụ trộm xe máy nói trên, Quang còn liên quan đến một số vụ trộm cắp tài sản khác ở tỉnh Phú Yên.

VĂN NGỌC