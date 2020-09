Bắt tạm giam đối tượng dùng Facebook bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong quá trình sử dụng Facebook, đối tượng đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước…





Ngày 18-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã tiến hành bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bị can Lê Văn Hải (54 tuổi; ngụ phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật Hình sự.





Bị can Lê Văn Hải đang nghe lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Công an Bình Định





Theo tài liệu, chứng cứ ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định từ năm 2016 đến nay, đối tượng Lê Văn Hải thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ công khai nhiều bài viết có nội dung xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và chính quyền địa phương. Do vậy, Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh tạm giam 2 tháng đối với bị can Hải để điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo Đức Anh (NLĐO)