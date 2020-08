Khởi tố đối tượng vô cớ chém nhiều người ở Ayun Pa

(GLO)- Ngày 4-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ksor Hùng (SN 2003, trú tại buôn Phùm, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào ngày 10-6-2020, Công an thị xã Ayun Pa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 nam thanh niên cởi trần cầm dao đuổi chém một số người dân ở khu vực chợ tạm thuộc tổ 4, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa và khu vực cầu Sông Bờ khiến 2 học sinh đang đi học về bị thương phần mềm. Sau khi bị người dân truy bắt, đối tượng đã bỏ chạy đến khu vực cầu Bến Mộng thuộc phường Sông Bờ rồi bơi qua sông tẩu thoát.

Công an thị xã Ayun Pa đã tiến hành xác minh và xác định trước đó đã có 3 người dân tại xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa) cũng bị đối tượng có đặc điểm tương tự vô cớ chém bị thương phần mềm.

Do tính chất phức tạp của vụ việc, lãnh đạo Công an thị xã Ayun Pa đã huy động lực lượng nhanh chóng truy bắt đối tượng; đồng thời đưa người bị thương đi cấp cứu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã đã xác định Ksor Hùng chính là đối tượng đã chém nhiều người. Khi biết rõ nơi lẩn trốn của đối tượng, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ.

Tại Cơ quan Công an, Ksor Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích của mình. Nguyên nhân ban đầu xác định do có mâu thuẫn gia đình nên đối tượng nảy sinh ý định cầm dao chém nhiều người cho đỡ tức.

Đối tượng Ksor Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: Hoàng Hiền

Qua điều tra mở rộng vụ án, Công an thị xã Ayun Pa xác định, trước đó, Ksor Hùng đã cùng với một số đối tượng khác có hành vi cố ý gây thương tích đối với ông Huỳnh Văn Cu và bà Nguyễn Thị Thu Hà (trú tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa).

Hiện Công an thị xã đang tiếp tục thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của Ksor Hùng.

HOÀNG HIỀN