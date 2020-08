Tạm giam 4 tháng phóng viên cưỡng đoạt 40 triệu đồng của doanh nghiệp

Lê Văn Lý yêu cầu đưa 100 triệu đồng để bỏ qua sai phạm nhưng doanh nghiệp xin giảm còn 40 triệu, khi đang nhận tiền thì bị bắt giữ.



Ngày 3-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Lý (47 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc), có giấy giới thiệu ghi phóng viên của Tạp chí Nhân đạo và Đời sống, để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Ông Lý đã có hành vi tống tiền một doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng tại TP Vũng Tàu với số tiền 40 triệu đồng và bị bắt quả tang khi đang nhận tiền tại TP Bà Rịa.



Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét tại văn phòng đại diện tạp chí Nhân đạo và Đời sống tại TP Bà Rịa



Theo điều tra, Lý nắm được thông tin công ty của ông M. có một bãi cát đặt trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Dù không được tuyển rửa cát trong bãi chứa nhưng công ty đã đưa phôi cát về rửa.



Ngày 26-7, Lý gọi cho ông M. yêu cầu đưa 100 triệu đồng sẽ bỏ qua, nếu không sẽ viết bài. Ngày 27-7, Lý gặp ông M. tại quán cà phê, tại đây ông M. xin giảm số tiền xuống 40 triệu đồng và Lý đồng ý.



Ngày 28-7, cả 2 gặp nhau tại một quán cà phê trên địa bàn TP Bà Rịa để đưa tiền nhưng Lý không lấy do nghĩ có người theo dõi. Khi ông M. chạy về đến TP Vũng Tàu thì Lý gọi điện yêu cầu quay lại gặp tại Trung tâm thương mại TP Bà Rịa để đưa tiền.



Lúc ông M. đưa tiền cho Lý thì bị công an bắt quả tang. Ngoài số tiền 40 triệu đồng, cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều phong bì tiền khác trong xe của Lý.



Khi bị bắt giữ, trên người Lý có một giấy chứng nhận là phóng viên của Tạp chí Nhân đạo và Đời sống do ông Trần Văn Hưởng, Trưởng VP đại diện Đông Nam bộ tại số 110, Lê Duẩn, TP Bà Rịa cấp, có giá trị đến ngày 31-12-2020.

