Được tại ngoại sau khi dùng súng bắn người, đối tượng tiếp tục phạm pháp

Sau khi dùng súng bắn người, Trí bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng cho tại ngoại. Tuy nhiên, sau đó Trí vẫn tiếp tục có hành vi phạm pháp nên bị bắt giam.





Ngày 3-8, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Minh Trí (27 tuổi; ngụ phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) về hành vi gây rối trật tự công cộng.





Khẩu súngTrí đã dùng để gây án. Ảnh: Trị Bình



Trước đó, tối 25 và rạng sáng 26-3, 2 nhóm thanh niên phường Trần Quang Diệu do Nguyễn Hoàng Hải cầm đầu và nhóm thanh niên phường Bùi Thị Xuân do Nông Văn Phú cầm đầu, đã xảy ra " huyết chiến " trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân.



Nguyễn Hoàng Hải và Trần Minh Trí đi trên ô tô do một thanh niên khác chở, đem theo 1 khẩu súng hoa cải, 1 súng ngắn và dẫn theo 11 thanh niên khác cầm dao rựa đi trên 3 xe máy đến điểm hẹn. Nhóm của Nông Văn Phú cũng trang bị nhiều dao rựa, tụ tập tại 1 quán cà phê để "huyết chiến".



Đến khoảng 2 giờ 30 ngày 26-3, nhóm của Hải phát hiện nhóm của Phú trong quán cà phê. Ngồi trên ô tô, Hải hạ kính xuống, cầm súng bắn đạn bi nhắm vào nhóm của Phú bóp cò, Trí cũng dùng súng bắn đạn hoa cải bắn vào quán cà phê. Các thanh niên nhóm của Hải đi mô tô phía sau tiếp tục xông đến, 2 nhóm xông vào loạn đả, chém nhau.



Hải và Trí xuống xe, cầm súng tiếp tục bắn 2 phát nữa. Nhóm của Phú bỏ chạy vào một công ty ở gần đó. Nhóm của Hải truy đuổi nhưng bảo vệ công ty không cho vào nên bỏ đi. Sau đó, nhóm của Phú phát hiện trên đầu Phú có vết thương do trúng đạn nên đã đưa đi cấp cứu.



Trần Minh Trí tại cơ quan công an



Đầu tháng 5, Trần Minh Trí đã bị Công an TP Quy Nhơn khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng cho tại ngoại. Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại, Trần Minh Trí tiếp tục vi phạm pháp luật nên Công an TP Quy Nhơn thi hành lệnh bắt tạm giam.



Liên quan đến vụ án này, ngoài Trần Minh Trí, Công an TP.Quy Nhơn đã khởi tố 11 đối tượng khác về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo Đức Anh (NLĐO)