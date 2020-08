Khởi tố 25 người đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại chung cư ở quận 4

Cơ quan chức năng vừa phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại một chung cư ở quận 4, TP.HCM, bước đầu khởi tố 25 người liên quan.



Tang vật thu giữ trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp





Ngày 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Trinh, Võ Ngọc Sơn, Đào Ngọc Tâm, Lê Thanh Vũ, Nguyễn Văn Nhiều, Lê Kiều Khanh để điều tra về tội "tổ chức đánh bạc".



Đồng thời khởi tố đối với 19 bị can khác để điều tra về tội "đánh bạc" (các quyết định, lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân quận 4 phê chuẩn).



Trước đó qua công tác trinh sát nắm địa bàn, Công an quận 4 phát hiện một đường dây đánh bạc quy mô lớn do Võ Thị Ngọc Trinh (58 tuổi, ngụ quận 4) giữ vai trò cầm đầu tổ chức.



Để ngụy trang tổ chức đánh bạc, Võ Thị Ngọc Trinh sử dụng một căn hộ trong chung cư (thuộc phường 3, quận 4) - nơi có nhiều người thường ra vào để tránh gây chú ý. Đồng thời, bố trí nhiều người làm nhiệm vụ cảnh giác và hướng dẫn cho những người "máu me cờ bạc" đến chơi.



Sau khi nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động, khoảng 1h00 sáng 16-8, lực lượng Công an quận 4 tiến hành kiểm tra, bắt giữ khoảng 30 người đang tham gia đánh bạc, sát phạt nhau bằng tiền. Thu giữ tại hiện trường gần 300 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan khác...



Tại cơ quan điều tra, bước đầu Võ Thị Ngọc Trinh khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đứng ra tổ chức cho các "con bạc" đánh bài ăn tiền để lấy tiền xâu.



Trinh mua bài tây và dùng số điện thoại cá nhân gọi điện mời các "con bạc" quen biết đến một căn hộ trong chung cư (thuộc phường 3, quận 4) để đánh bạc.



Trinh thuê Nguyễn Văn Nhiều làm nhiệm vụ cảnh giới, mở cửa, hướng dẫn cho các "con bạc" ra vào căn hộ. Thuê Võ Ngọc Sơn, Đào Ngọc Tâm làm nhiệm vụ chia bài, thu tiền xâu. Thuê Lê Thanh Vũ và Lê Kiều Khanh cung cấp bài, phục vụ đồ ăn, nước uống cho những người tham gia đánh bạc...



Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đang tiếp tục điều tra, xử lý.

