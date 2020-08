Đà Nẵng: Bắt quả tang nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc trong mùa dịch

Lợi dụng thời gian rảnh rỗi, nhiều người tập trung sát phạt nhau trên chiếu bạc bất chấp quy định cấm tập trung đông người, cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.



Theo đó, chiều 14-8, Công an phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) ập vào căn nhà của bà Phạm T. T (70 tuổi) trên đường Dũng Sỹ Thanh Khê, bắt quả tang 8 đối tượng gồm 7 phụ nữ, 1 nam giới (cùng trú tại địa phương) đang sát phạt nhau theo hình thức đánh bài điểm và bài tứ sắc ăn tiền. Nhóm 8 người chia làm 2 nhóm, tổ chức đánh bài ăn tiền. Công an thu giữ 1 bộ bài tây, 7 bộ bài tứ sắc và nhiều tiền mặt.





Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) đề xuất xử phạt tổng cộng 36 triệu đồng đối với nhóm 4 người chơi cờ cá ngựa ăn tiền



Khai nhận với Công an, bà T. thừa nhận đã đứng ra tổ chức, thu tiền xâu của cả 2 nhóm. Các đối tượng cho biết, vì lâu ngày không gặp, lại đang rảnh rỗi trong thời gian cách ly xã hội nên tụ tập, đánh bài ăn tiền.



Trước đó, cũng trên địa bàn quận Thanh Khê, lúc 13 giờ ngày 14-8, Công an phường Thanh Khê Đông đã kiểm tra hành chính căn nhà số 781/33 Trần Cao Vân, phát hiện 4 người (3 nam, 1 nữ) đang chơi cờ cá ngựa ăn tiền.



Qua xác minh, các đối tượng gồm: T.T.B.T (SN 1999, trú phường Tam Thuận); H.L.T.T (SN 1994); L.Q.H (SN 1970) và N.V.P (SN 1973) cùng trú phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê).



Công an phường đã lập biên bản xử lý các hành vi Đánh bạc (1.500.000đ/ 1 người); không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người (7.500.000đ/ 1 người). Tổng mức phạt 9 triệu đồng/người.



Theo ghi nhận, tại các quận, huyện Đà Nẵng bắt đầu xuất hiện tình trạng người dân chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là tình trạng người dân đi tập thể dục, câu cá, tụ tập ăn nhậu, tụ tập chơi cờ bạc,…trong thời gian giãn cách xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.



Tổ giám sát xử lý lưu động phòng, chống dịch COVID-19 phường Thuận Phước (quận Hải Châu) xử lý các trường hợp đi bộ, đi xe đạp ra đường không có lý do cần thiết (ảnh sáng 14-8)



Ngày 15-8, liên quan đến việc tăng cường xử phạt các hành vi trên, Sở Tư pháp TP Đà Nẵng đã có công văn hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn thành phố về mức xử phạt vi phạm hành chính theo từng trường hợp.



Theo đó, thứ nhất, áp dụng điểm a, khoản 1, Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. "Thứ hai, áp dụng điểm c, khoản 4, Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP: phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với các hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng" – công văn nêu rõ.

