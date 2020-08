Công an Gia Lai tích cực thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã tích cực vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm ngăn chặn các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan.

Mới đây, chúng tôi theo chân cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) đến nhà cựu chiến binh Nguyễn Đức Huấn (tổ 2, phường Ia Kring, TP. Pleiku). Ông Huấn hiện là thành viên Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh. Vừa qua, ông đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an khẩu súng ngắn K59. Đây là kỷ vật được ông lưu giữ từ thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Ông Huấn kể: “Tôi được cấp khẩu súng này tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3 để làm nhiệm vụ. Nó đã theo tôi suốt quãng thời gian chiến đấu gian khổ, ác liệt. Sau khi về hưu, tôi xin giữ lại khẩu súng làm kỷ niệm. Hiện nay, lực lượng Công an tuyên truyền mạnh về việc Nhà nước thu hồi vũ khí, tôi nắm được thông tin nên giao lại cho các cơ quan có thẩm quyền quản lý. Đây là việc nên làm, vừa đề phòng vật thất lạc, lại tránh được việc con cháu hoặc các đối tượng khác sử dụng không đúng mục đích”.

Cũng như ông Huấn, nhiều người dân trong tỉnh đã tích cực giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà mình đang cất giữ. Sau gần 4 tháng ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an toàn tỉnh đã vận động thu hồi 11 khẩu súng quân dụng, 7 khẩu súng săn, 587 khẩu súng tự chế, 419 công cụ hỗ trợ, 92 vũ khí thô sơ và gần 3.000 viên đạn, vật liệu nổ các loại. Trong đó, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội đã thu hồi 5 khẩu súng quân dụng, 401 công cụ hỗ trợ trong cơ quan, doanh nghiệp ngoài ngành.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) thu hồi nhiều công cụ hỗ trợ . Ảnh: Thúy Trinh

Đạt được kết quả đó là nhờ lực lượng Công an đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân; đồng thời, phối hợp tổ chức 4 lớp tập huấn dành cho 385 cán bộ chủ chốt cấp xã về các quy định của pháp luật và trách nhiệm trong vận động người dân giao nộp, thu hồi, tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã trực tiếp tuyên truyền 348 buổi tại các thôn, làng, tổ dân phố và các địa bàn trọng điểm với trên 46.000 lượt người tham gia; tranh thủ người có uy tín tiến hành hàng trăm lượt vận động cá biệt.

Nhiều đơn vị có các hình thức tuyên truyền đa dạng, thiết thực, đạt kết quả vận động thu hồi cao. Điển hình như Công an huyện Ia Pa đề xuất UBND huyện tặng quà cho người dân đến giao nộp, qua đó thu hồi 92 vũ khí, công cụ hỗ trợ, linh kiện chế tạo vũ khí các loại; Công an huyện Đak Pơ xây dựng 4 mô hình thôn, làng không có vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Công an huyện Đak Đoa ứng dụng mạng xã hội để tham gia cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”…

Cùng với đó, lực lượng Công an kiên quyết đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Từ ngày 25-3-2020 đến nay, lực lượng Công an phát hiện 48 vụ với 80 đối tượng phạm tội, thu giữ 3 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng thể thao, 4 khẩu súng tự chế, 37 vũ khí thô sơ và các loại đạn, vật liệu nổ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra các cấp đã khởi tố 13 vụ/14 bị can; đang điều tra, xác minh 20 vụ với 27 đối tượng. Ngoài ra, đã xử lý vi phạm hành chính 12 vụ/26 đối tượng, xử phạt 87,37 triệu đồng. Qua theo dõi, xác minh đã phát hiện 56 đối tượng có biểu hiện mua bán linh kiện chế tạo súng, thu 4 khẩu súng đã hoàn thiện, 72 linh kiện, 4 kg bi sắt.

Thượng tá Chu Kiến Trúc-Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội-cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp rà soát, lên danh sách các nhóm đối tượng nghi vấn liên quan đến tàng trữ, mua bán, sử dụng, chế tạo các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Đồng thời, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, tăng cường trao đổi thông tin, đẩy mạnh vận động thu hồi với các đối tượng không thuộc diện trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ”.

THÚY TRINH