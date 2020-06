Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 1115/UBND-NC về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT và đấu tranh với các loại tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an. Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức các điểm giao nộp VK, VLN, CCHT, thu gom tiêu hủy đảm bảo an toàn, bí mật. Cơ quan quân sự và biên phòng các cấp tổ chức tự kiểm tra công tác quản lý sử dụng VK, CCHT được trang bị và kiểm tra các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, vận chuyển, sử dụng VLN công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn. Phối hợp tuần tra, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm liên quan mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng, độ chế trái phép VK, CCHT và các bộ phận linh kiện qua biên giới Việt Nam-Campuchia.

Công an Phường Diên Hồng TP.Pleiku lập điểm giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Ảnh: Thanh Nhật

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý VK, VLN, CCHT. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh hàng hóa, chủ động phối hợp Công an tỉnh đấu tranh xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT; trao đổi thông tin, phối hợp ngăn chặn, hạn chế tài khoản và các trang mạng xã hội có nội dung hướng dẫn chế tạo, sản xuất hoặc mua bán VK, VLN, CCHT trái phép. Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tiếp tục kiểm tra, rà soát thống kê toàn bộ số vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao dùng trong luyện tập, thi đấu, triển lãm, trưng bày, làm đạo cụ, phối hợp với cơ quan Công an tổ chức đăng ký xác nhận, cấp phép và quản lý theo quy định pháp luật. Sở Giao thông-Vận tải tổ chức quán triệt đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nghiêm cấm việc vận chuyển VK, VLN, CCHT và các linh kiện dùng để lắp ráp thành VK, CCHT.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND cấp xã tích cực tuyên truyền rộng rãi đến thôn, làng, tổ dân phố, huy động sự tham gia vào cuộc thực sự của hệ thống chính trị cơ sở, sự hưởng ứng đồng thuận của quần chúng nhân dân thực hiện toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT. Rà soát, thống kê danh sách các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở hoặc hộ kinh doanh phế liệu sử dụng súng tự chế, thuốc nổ để đào giếng, đánh bắt cá, khai thác khoáng sản, báo cáo về UBND cấp huyện theo dõi chỉ đạo... Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức rà soát, kiểm tra thực trạng số VK, CCHT được trang bị tại đơn vị; phát hiện, vận động thu hồi, thông báo cho cơ quan Công an phối hợp thu gom, tiêu hủy theo quy định.