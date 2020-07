Vụ Huy 'nấm độc' trốn trại giam: Nguyên đại úy công an lãnh án 5 năm tù giam

Sáng 15-7, TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) tuyên phạt bị cáo Lê Minh Sơn, 35 tuổi - nguyên đại úy công an công tác tại trại tạm giam Công an Bình Thuận - 5 năm tù giam về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.



Bị cáo Lê Minh Sơn (trái) cùng đồng phạm tại tòa - Ảnh: ĐỨC TRONG



Cùng tội danh trên, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt bị cáo Võ Ngọc Thiện, 26 tuổi - phạm nhân tự giác tại trại tạm giam Công an Bình Thuận - 6 năm tù giam. Như vậy, tổng hợp với hình phạt mà bị cáo Thiện chưa chấp hành xong trước đó là 8 năm 7 tháng 15 ngày tù.



Theo cáo trạng, bị cáo Sơn được giao nhiệm vụ tuần tra canh gác trong và ngoài khu vực giam giữ của trại tạm giam Công an Bình Thuận.



Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Sơn đã câu kết với Thiện để nhiều lần chiếm đoạt tiền từ các thân nhân của các bị can đang giam giữ tại đây thông qua việc đưa điện thoại vào bên trong buồng giam sử dụng.



Đây là vật cấm sử dụng trong khu vực giam giữ theo luật định. Vụ án có đồng phạm, trong đó bị cáo Sơn giữ vai trò chính, trực tiếp thực hiện, thu lợi bất chính.



Trong số những bị can được "tiếp tế" điện thoại như trên có Nguyễn Viết Huy, tức Huy "nấm độc".



Lợi dụng kẽ hở trên, ngày 28-6-2019, Huy "nấm độc" điện ra bên ngoài trao đổi với Nguyễn Minh Hoàng để mua lưỡi cưa sắt và điện thoại ném vào trong trại giam, cùng đồng phạm chuẩn bị kịch bản vượt ngục gây xôn xao dư luận.



