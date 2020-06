Tuyên án vụ vượt ngục chấn động ở Bình Thuận

Móc nối với bên ngoài để ném cưa sắt được giấu trong các cây nem, chả vào bên trong, các đối tượng đã cưa song sắt cửa thông gió để vượt ngục một cách ngoạn mục.





Bắt được tội phạm đặc biệt nguy hiểm, người trốn trại cùng Huy 'nấm độc'

Các bị cáo tại phiên tòa (từ phải qua trái: Nưng, Huy, Hoàng)





Sáng nay (23-6), TAND TP Phan Thiết đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức vượt ngục gây chấn động tại tỉnh Bình Thuận một năm trước. Tổng cộng 13 năm 6 tháng tù là mức án dành cho 3 bị cáo Nguyễn Viết Huy (còn gọi Huy "nấm độc", 34 tuổi, ngụ TP Phan Thiết), Nguyễn Văn Nưng (38 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong, Bình Thuận) và Nguyễn Minh Hoàng (23 tuổi, ngụ TP Phan Thiết) cùng với tội danh "Trốn khỏi nơi giam giữ".





Bị cáo Huy "nấm độc" (giữa) cầm đầu trong vụ vượt ngục chấn động





Theo bản án, vào tháng 6-2019, Nguyễn Viết Huy bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Nguyễn Văn Nưng bị bắt về tội giết người. Cả 2 bị tạm giam tại buồng giam số 5, dãy nhà B, khu B thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận. Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý giam giữ, Huy và Nưng bàn nhau kế hoạch vượt ngục và đã thuê điện thoại di động từ phạm nhân tự giác Võ Ngọc Thiện với mỗi lần thuê từ 5 đến 7 triệu đồng, sử dụng trong khoảng thời gian từ khoảng 17 giờ ngày hôm trước đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau nhằm liên lạc ra ngoài.





Từ vụ vượt ngục này, Huy "nấm độc" đã phải nhận thêm 5 năm 6 tháng tù





Sau đó Huy chủ động liên lạc với đàn em Nguyễn Minh Hoàng đề nghị mua lưỡi cưa sắt ném vào trong trại tạm giam để cho Huy cưa song sắt trốn trại. Hoàng đã nhét 6 đoạn lưỡi cưa sắt vào trong cây nem, chả, bỏ vào trong bịch ny-lông màu đen rồi nhờ Phạm Hữu Việt (có nhà giáp trại tạm giam) ném vào trong trại. Sau đó Thiện nhặt các cây nem, chả của Hoàng chuyển vào buồng giam cho Huy và Nưng. Huy và Nưng lấy 6 đoạn lưỡi cưa thay nhau cưa song sắt cửa thông gió phía trước buồng giam.



Huy dự tính rạng sáng 30-6-2019 sẽ cưa đứt song sắt để chui trốn ra ngoài nên chiều ngày 29-6-2019, đã điện thoại cho Hùng (là lái xe taxi ở TP HCM) ra TP Phan Thiết để đón. Đồng thời điện thoại cho Hoàng chuẩn bị quần áo, tiền để đón Huy, Nưng trốn thoát khi vượt ngục.





Sau khi vượt ngục, Huy "nấm độc" lại trở về trại tạm giam với mức án thêm 5 năm 6 tháng tù





Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 30-6-2019 thì Nưng và Huy đã cưa đứt 6 vị trí trên ba thanh sắt, tạo thành một lỗ trống trên cửa thông gió buồng giam có kích thước khá nhỏ, chỉ cao 27 cm, rộng 17cm, chéo 34cm, nhưng Nưng và Huy đều chui lọt ra khỏi buồng giam. Sau đó, cả 2 leo qua bức tường thành trại tạm giam, rồi leo lên mái nhà người dân, nhảy xuống đường Huỳnh Thị Khá (phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết) thì được Nguyễn Minh Hoàng đón và cùng lên xe taxi chở Huy, Nưng vào TP HCM bỏ trốn.



Đến ngày 4-7-2019, Nguyễn Minh Hoàng bị bắt tại huyện Hóc Môn, TP HCM. Huy "nấm độc" bị bắt tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang) một ngày sau đó. Còn Nưng bị bắt ngày 10-7-2019 tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).



HĐXX TAND TP Phan Thiết nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm, xâm phạm đến chế độ giam giữ, phạm tội có tính tổ chức, lên kế hoạch chi tiết và chuẩn bị kỹ lưỡng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Các bị cáo phạm tội khi chưa xoá án tích nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục chung.



Trong vụ vượt ngục này, HĐXX nhận định, Huy "Nấm độc" là đối tượng tổ chức, cầm đầu. Nưng phạm tội tích cực, hợp tác với Huy để trốn khỏi trại tạm giam. Hoàng với danh nghĩa là "đàn em" của Huy đã giúp sức cho hai đối tượng trốn trại. Toà đã tuyên phạt Nguyễn Viết Huy 5 năm 6 tháng tù, tổng cộng gộp chung hình phạt cũ (20 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy) phải chấp hành là 25 năm 6 tháng tù. Nguyễn Văn Nưng bị phạt 4 năm 6 tháng tù, tổng cộng gộp chung hình phạt cũ (12 năm tù về tội giết người) phải chấp hành là 16 năm 6 tháng tù. Nguyễn Minh Hoàng bị phạt 3 năm 6 tháng tù, tổng cộng gộp chung hình phạt cũ (3 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy) phải chấp hành là 7 năm tù.



Đối với Phạm Hữu Việt (nhà giáp trại tạm giam), người có hành vi ném các cây nem, chả (trong đó có lưỡi cưa sắt), toà nhận định Việt không biết bên trong có lưỡi cưa nên không xử lý hình sự.



Đối với Võ Ngọc Thiện (là phạm nhân tự giác), người cho Huy và Nưng thuê điện thoại mỗi lần từ 5 đến 7 triệu đồng gọi ra ngoài, toà sẽ xử lý trong vụ án khác.



Trong vụ án này, ngoài 3 bị cáo Huy, Nưng và Hoàng, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đại úy Lê Minh Sơn, công tác tại Đội cảnh sát bảo vệ nhà tạm giữ Công an Bình Thuận. Đại úy Sơn bị cáo buộc là đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để mang điện thoại di động vào cho những người đang bị tạm giữ để sử dụng.



Theo Hợp Phố (NLĐO)