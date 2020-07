Thu giữ hàng nghìn giấy nhận nợ tại cơ sở cho vay nặng lãi

Hoàng Đăng Dũng (33 tuổi, ở phường Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) - chủ cơ sở hỗ trợ tài chính cho vay hàng nghìn lượt với lãi suất 144-180%/năm.





Từ Đắk Nông về Tây Ninh 'khởi nghiệp' cho vay lãi nặng

Đồng Nai: Tạm giữ hình sự băng cho vay nặng lãi, chiếm dụng nhà con nợ

Cho vay 200 triệu đồng với lãi suất "cắt cổ", thu lời gần 173 triệu đồng sau 1 năm

5 đối tượng làm thuê cho Hoàng Đăng Dũng bị bắt. Ảnh: Quang Trường.





Ngày 1.7, Công an thành phố Vĩnh Yên cho biết đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi (144%-180%/năm) tại cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3, do Hoàng Đăng Dũng làm chủ.



5 đối tượng gồm: Nguyễn Bá Dũng (28 tuổi); Đinh Văn Đại (25 tuổi); Lê Trung Hiếu (26 tuổi), Vũ Anh Tuấn (24 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (30 tuổi).



Đây là 5 trong số các đối tượng được Hoàng Đăng Dũng thuê làm quản lý số sách, cho khách vay tiền và thu tiền lãi.



Trước đó, ngày 19.6, hàng chục cảnh sát kiểm tra hành chính cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3.



Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 1 két sắt; 2 cây máy tính; 4 xe máy các loại; 1 xe ô tô BKS: 88A-089.75 cùng hàng nghìn giấy vay tiền, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, bằng đại học, sổ hộ khẩu thế chấp…



Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều giấy tờ vay tiền, hợp đồng vay tiền và nhiều sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi tại cơ sở Hoàng Phúc 3.



Theo cảnh sát, thủ đoạn và phương thức hoạt động cho vay lãi nặng của cơ sở này núp dưới hình thức bốc bát họ và cầm cố tài sản với lãi suất từ 4.000-5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với 144-180%/năm).



Người vay có thể cầm cố tài sản hoặc cầm các giấy tờ tùy thân sẽ được vay tiền một cách dễ dàng. Cụ thể: Nếu vay 10 triệu đồng (1 bát họ)… đến 150 triệu đồng (15 bát họ) thì các đối tượng này sẽ cắt lãi trước từ 2-30 triệu đồng. Sau đó mỗi ngày, người vay phải trả cho các đối tượng này từ 200.000-3 triệu đồng.



Người vay có thể đến trực tiếp trả, các đối tượng đi thu hoặc chuyển khoản qua tài khoản của các đối tượng trên. Nếu không trả thì các đối tượng này sẽ sử dụng điện thoại để gọi điện hoặc nhắn tin đe dọa yêu cầu phải trả.



Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát xác định có khoảng 500 người vay tiền của Hoàng Đăng Dũng và đồng bọn với mức lãi suất từ 4.000-5.000 đồng/triệu/ngày. Từ đó, Hoàng Đăng Dũng thu lời bất chính nhiều tỉ đồng.



Quá trình điều tra, lợi dụng sơ hở, Hoàng Đăng Dũng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.



https://laodong.vn/phap-luat/thu-giu-hang-nghin-giay-nhan-no-tai-co-so-cho-vay-nang-lai-816440.ldo

Theo Mai Hường (LĐO)