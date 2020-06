Từ Đắk Nông về Tây Ninh 'khởi nghiệp' cho vay lãi nặng

Hoàng Văn Bình đến Tây Ninh thuê nhà và 'khởi nghiệp' bằng nghề cho vay lãi nặng hơn 1 năm nay thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Hoàng Văn Bình tại cơ quan CSĐT Công an TX.Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh ẢNH: GIANG PHƯƠNG Ngày 12.6, Cơ quan CSĐT Công an TX.Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tạm giữ hình sự Hoàng Văn Bình (35 tuổi, ngụ thị trấn Đắk Mil, H.Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.

Trước đó, ngày 11.6, Công an TX.Hòa Thành phối hợp Công an P.Hiệp Tân phát hiện Bình rải tờ rơi quảng cáo có nội dung cho vay trả góp tại tuyến đường Ngô Quyền (thuộc ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành). Lực lượng chức năng thu giữ 100 tờ rơi của Bình đồng thời mời Bình về trụ sở công an làm việc.

Tiến hành kiểm tra căn nhà Bình thuê tại ấp Long Hải (xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành), công an phát hiện có nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng gồm 1 quyển sổ theo dõi người vay tiền, 3 sổ hộ khẩu…

Một số tang vật bị thu giữ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Bình ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Quá trình điều tra, công an xác định, từ tháng 8.2019 đến nay, Bình từ tỉnh Đắk Nông đến Tây Ninh thuê nhà và hành nghề cho vay lãi nặng.

Bước đầu, Bình khai nhận đã cho 40 người dân trên các địa bàn thị xã Hòa Thành, H.Gò Dầu và TP.Tây Ninh vay tiền với tổng cộng gần 900 triệu đồng. Đáng nói, lãi suất cho vay tiền của Bình từ 20% - 35%/tháng và Bình đã thu lợi bất chính trên 120 triệu đồng.

Hiện vụ việc liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Bình đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an TX.Hòa Thành điều tra làm rõ.