Công an tỉnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm

(GLO)- Sáng 20-7, Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ tốt nhất cho đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự buổi lễ có gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP. Pleiku. Tại buổi lễ, Đại tá Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh xuất quân với toàn lực lượng Công an trên địa bàn.

Trong thời gian 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh huy động tối đa lực lượng, bám nắm địa bàn, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, không để bị động trong mọi tình huống. Đặc biệt chú trọng đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các tổ chức, đối tượng thù địch phản động; triệt phá kịp thời các nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội.

Các lực lượng tham gia diễu hành trong buổi Lễ ra quân. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể qua đó phấn đấu giảm từ 3 đến 5% trở lên số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra án chung đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên 95%, tai nạn giao thông giảm từ 5% trở lên về số vụ, số người chết và số người bị thương. Bên cạnh đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, từ đó tạo khí thế mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm.

VĂN NGỌC