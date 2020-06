Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm bị hại

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo số 448/CSHS về việc thông báo tìm bị hại trong vụ án Đinh Văn Thái có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC02) - Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra vụ án Đinh Văn Thái có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra từ tháng 5-2019 đến tháng 7-2019 tại địa bàn tỉnh Gia Lai.



Quá trình điều tra xác định từ tháng 5-2019 đến tháng 7-2019 Đinh Văn Thái truy cập vào website của các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Đak Lak, Khánh Hòa, Sơn La... để thu thập thông tin, số điện thoại của các giáo viên sau đó sử dụng nhiều sim điện thoại rác để gọi điện cho các giáo viên, tự xưng là Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện việc thanh tra về quá trình tuyển dụng, thu nhập của giáo viên và yêu cầu các giáo viên cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng gồm: số tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, mã OTP do hệ thống cung cấp để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. Sau khi có được các thông tin trên, đối tượng đăng nhập và thực hiện việc chuyển tiền sang tác tài khoản khác để chiếm đoạt.



Để phục vụ công tác điều tra xác minh, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm ai là bị hại của vụ án có phương thức, thủ đoạn như trên thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC02) - Công an tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 267A Trần Phú, TP. Pleiku, Gia Lai; Số điện thoại: 069.432.9148 hoặc liên hệ với điều tra viên Đinh Văn Sơn, SĐT: 0967202579 cung cấp thông tin có liên quan để phối hợp giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

