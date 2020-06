Đại tá Rah Lan Lâm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 29-6, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Gia Lai. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành trên địa bàn.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Rah Lan Lâm. Ảnh: Văn Ngọc

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới-Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Rah Lan Lâm-Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thay cho Đại tá Vũ Văn Lâu. Nhân dịp này, Bộ Công an cũng công bố quyết định về nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí với Đại tá Vũ Văn Lâu (SN 1960 tại tỉnh Thái Bình) và thông báo quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Phan Thanh Tám-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên.

3 lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai nhận quyết định trong buổi lễ. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn của Đại tá Vũ Văn Lâu trong suốt thời gian qua với nhiều thành tích nổi bật như chỉ đạo thành công các chuyên án đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn, triệt phá các đường dây vận chuyển hàng cấm qua biên giới, các tụ điểm tội phạm về ma túy, tín dụng đen… trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, Đại tá Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh sẽ khắc phục những khó khăn để tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm trong lãnh đạo Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an Gia Lai, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thiếu tướng cũng đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh, các cán bộ, chiến sĩ phối hợp, nâng cao cộng đồng trách nhiệm để hỗ trợ Đại tá Rah Lan Lâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thứ trưởng Bộ Công an đã giao 3 nhiệm vụ cho Công an Gia Lai gồm tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng các cấp; rà soát lại những việc đã làm được và chưa làm được trong 6 tháng đầu năm 2020 để tiếp tục hoàn thành tốt mục tiêu của 6 tháng cuối năm.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Võ Ngọc Thành đã ghi nhận đóng góp của Đại tá Vũ Văn Lâu, chúc mừng Đại tá Rah Lan Lâm, Đại tá Phan Thanh Tám đã có những bước phát triển mới và được Đảng ủy Công an Trung ương tin tưởng, giao phó vị trí, nhiệm vụ mới. “Với vai trò, trọng trách mới, tôi mong muốn các đồng chí sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh, trật tự, củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Luôn đoàn kết, cộng sự, kế thừa và phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm”-Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ.

Đại tá Rah Lan Lâm hứa sẽ tận tâm, tận lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Văn Ngọc

Trong buổi lễ nhận quyết định bổ nhiệm, Đại tá Rah Lan Lâm hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm đem hết tâm lực, trí tuệ, hết lòng vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng cùng tập thể Công an Gia Lai tận tâm, tận lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Được biết, tân Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai-Đại tá Rah Lan Lâm là người dân tộc Jrai, sinh năm 1966 tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Năm 1979, ông Rah Lan Lâm gia nhập hàng ngũ Công an nhân dân, đến năm 1988 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Lâm đã giữ nhiều chức vụ lãnh đạo trong lĩnh vực mình công tác. Từ tháng 1-2007, ông giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh cho đến nay. Đại tá Lâm có trình độ Thạc sĩ An ninh, Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.