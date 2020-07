Chiêu trò của người đàn bà làm nghề môi giới bất động sản

Bằng thủ đoạn trộm giấy tờ, thuê người giả mạo chủ đất đến văn phòng thừa phát lại lập vi bằng thế chấp tài sản, một người hành nghề môi giới nhà đất trục lợi hơn 1 tỉ đồng.

Trả giá cho lòng tham



Ngày 13-7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (SN 1960, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) 12 năm tù, bị cáo Trần Văn Lao (SN 1969, ngụ quận 6, TP HCM) 7 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".





Chân dung "cặp đôi" dàn dựng kịch bản lừa đảo



Theo cáo trạng, thửa đất rộng hơn 1.100 m2 ở xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TPHCM) do ông Lại Văn P. đứng tên. Năm 2016, cha ruột ông P. có quen biết và đến thăm Nguyễn Thị Hạnh (khi đó làm nghề môi giới bất động sản).



Thời điểm đến thăm Hạnh, cha ông P. cầm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu mảnh đất trên, cùng chứng minh nhân dân của con trai ông. Nhìn thấy, Hạnh lấy trộm 2 giấy tờ này hòng mang đi cầm cố, kiếm tiền trả nợ.



Đến giữa năm 2016, Hạnh mang giấy tờ đất đã trộm giới thiệu với bà Phan Thị Đ. là người đứng tên trên giấy tờ đất (ông Lại Văn P.) là con trai Hạnh. Hạnh dẫn người mua đi xem đất và báo giá bán 2,5 tỉ đồng. Người mua từ chối do không đủ tiền. Vì vậy, Hạnh chuyển qua thuyết phục bà Đ. cho Hạnh mượn 600 triệu đồng. Nếu bà Đ. đồng ý thì Hạnh thế chấp mảnh đất đứng tên "con trai" cho bà Đ. Nếu bà Đ. cho vay, bà Hạnh sẽ ra văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng.



Bà Đ. chấp thuận phương án Hạnh đưa ra. Sau đó, Hạnh dẫn Trần Văn Lao đến và giới thiệu là con trai Hạnh tên Phú. Ba người cùng nhau ra văn phòng thừa phát lại lập vi bằng việc giao nhận tiền, lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.



Có 600 triệu đồng sau cú lừa đơn giản nhưng ngoạn mục, Hạnh trả Lao 10 triệu đồng. Thấy nạn nhân không mảy may nghi ngờ, Hạnh tiếp tục nhiều lần đề nghị vay thêm tiền bằng hình thức thế chấp đất, lập hợp đồng giả cách như trên. Tổng cộng, Hạnh thông đồng với Lao lừa bà Đ. hơn 1 tỷ đồng. Một thời gian sau, bà Đ. không thể liên lạc đòi nợ vì Hạnh đã bỏ trốn. Tìm đến địa chỉ nhà ông P. ghi trong giấy tờ đất, nạn nhân "ngã ngửa" khi biết sự thật.



Tiếp nhận đơn tố cáo, công an tìm ra thủ phạm. Tại cơ quan điều tra, cặp đôi lừa đảo khai nhận mọi hành vi phạm tội. Lao thú nhận bản thân mạo danh chủ đất ký tên chuyển nhượng và nhận tiền công từ Hạnh.



Trước đó, TAND TP HCM từng trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến vụ án trên.

Theo Di Lâm (NLĐO)