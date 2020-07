Bị phạt 5 triệu đồng vì tung tin Gia Lai có người nhiễm Covid-19

(GLO)- Ông Nguyễn Xuân Hồng-Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng với chị P.T.M.V (SN 1983, trú tại đường Trường Chinh, TP. Pleiku).





Nội dung mà chị V. đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân.

Chị V. bị xử phạt về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo điểm a, khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.



Trước đó, sáng 29-7, trong lúc đi chợ, chị V. nghe người dân đồn đại về việc tại Gia Lai có 1 trường hợp bệnh nhân trốn về từ Bệnh viện Đà Nẵng đã bị Công an bắt và 1 trường hợp khác đã có kết quả dương tính với Covid-19. Sau đó, chị V. về nhà và lên mạng xã hội Facebook đăng tải trên trang cá nhân của mình với nội dung “Theo nguon tin dang tin cay. Gia Lai minh mot truong hop duong tinh covid tai gia trung. Mang Yang. Chac chet” với mục đích để cảnh báo mọi người. Trong phần bình luận của bài viết, chị V. cũng khẳng định lực lượng chức năng sẽ chuẩn bị công bố các nội dung này.



Khoảng 10 phút sau khi đăng tải, khi V. đã gỡ bỏ dòng trạng thái trên khi được nhiều người nhắc nhở. Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh) đã phối hợp cùng Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông mời chị V. đến làm việc vào ngày 30-7.

VĂN NGỌC