Kẻ giết người, cướp tài sản "sa lưới" sau 12 năm trốn truy nã

Sau khi giết người, cướp xe máy của người lái xe ôm, Nguyễn Văn Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương và thay tên, đổi họ, bỏ trốn nhiều nơi nhưng Tùng vẫn bị các trinh sát Công an tỉnh Nam Định lần ra, bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Bình Phước.





Chiều 22-6, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết các trinh sát của cơ quan này vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tùng (SN 1990; ngụ khu 4B, thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) – là nghi phạm trong 1 vụ giết người xảy ra ở địa phương 12 năm trước, khi Tùng đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.





Nguyễn Văn Tùng





Theo hồ sơ truy nã của Công an Nam Định cho biết khoảng 21 giờ ngày 10-10-2008, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định nhận được điện báo của Công an huyện Hải Hậu về việc phát hiện một xác chết tại khu vực đê biển thuộc tổ 19, thị trấn Thịnh Long có nhiều dấu vết nghi vấn do bị giết.



Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân bị giết là ông Nguyễn Văn Phi (SN 1959, ngụ xóm 9, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu) làm nghề lái xe ôm.



Kết quả điều tra vụ án cho thấy lúc 19 giờ ngày 10-10-2008, ông Phi được Nguyễn Văn Tùng thuê chở ra thị trấn Thịnh Long. Khi tới đoạn đê vắng, Tùng rút dao thủ sẵn trong người cứa vào cổ ông Phi, cướp xe máy rồi bỏ trốn.



Xác định Tùng là thủ phạm gây án, tuy nhiên nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Tùng.



"Lưới trời lồng lộng", sau 12 năm gây án, mặc dù đã lẩn trốn qua nhiều địa phương, thay đổi tên họ nhiều lần để che dấu tung tích, Tùng vẫn bị các trinh sát Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định lần ra dấu vết và tóm gọn khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.



Hiện Công an tỉnh Nam Định đã di lý Nguyễn Văn Tùng về địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)