Đặt phòng ở lâu dài rồi tạo lòng tin với chủ khách sạn, Bùi Thụy Thùy Trang (48 tuổi, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) đã lừa lấy 26 tỉ đồng bỏ trốn.





Truy nã “nữ khách” lừa chủ khách sạn chiếm đoạt 26 tỉ đồng. Ảnh: CAĐN



Ngày 22.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bùi Thụy Thùy Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cụ thể, giữa năm 2017, Trang đến khách sạn của chị N thuê phòng ở dài hạn. Trang thể hiện mình là người kinh doanh thành đạt, kết thân và nhiều lần rủ chị N đi chùa, đi làm từ thiện.



Khi nhận thấy đã tạo được lòng tin với chị N, Trang hỏi vay mượn tiền chị N với lý do cần vốn để mua nguyên phụ liệu may mặc tại một số doanh nghiệp để cung cấp cho đối tác nước ngoài là Công ty P tại khu công nghiệp Hòa Khánh.



Thời gian đầu, Trang trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Tuy nhiên, từ năm 2019, lấy lý do đối tác ép giá, hàng còn tồn ở kho nên Trang không trả tiền như giao ước với chị N.



Qua xác minh, số tiền của chị N bị Trang chiếm đoạt là 26 tỉ đồng. Trang không có quan hệ mua bán, cung cấp nguyên phụ liệu may mặc tại các doanh nghiệp nói trên. Hiện đối tượng đã bỏ đi khỏi nơi cứ trú.



Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Đà Nẵng đề nghị người dân biết thông tin về đối tượng hãy liên hệ với Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng, 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu.



