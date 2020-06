Bị cướp xe, trói ở ghế, 2 phụ nữ vùng dậy thít cổ, đánh tên cướp bỏ chạy

Nguyễn Ngọc An (31 tuổi, từ Bình Phước) ra Hà Nội rình mò hai người phụ nữ đi xe Mercedes vì cho rằng họ có số tiền ảo "khủng", rồi tấn công, trói nạn nhân đưa đến nơi vắng vẻ...





Nghi phạm Nguyễn Ngọc An tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.Tuấn.





Ngày 29.6, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) thông tin đơn vị vừa khởi tố bị can Nguyễn Hải An - đối tượng đã gây ra vụ cướp manh động hồi đầu tháng 6.2020 trên địa bàn huyện.



Theo cảnh sát, An chơi tiền ảo qua mạng xã hội đã kết nối với hai người phụ nữ trẻ, sống tại một căn hộ chung cư cao cấp ở quận Hà Đông.



Từ thông tin sơ sài về hai cô gái này có khoảng trên 100 nghìn USD trong tài khoản tiền ảo, An đã từ Bình Phước ra Hà Nội để thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tài sản.



Sau 5 ngày, An nắm được sơ hở của hai cô gái và đã bám theo hòng gây án.



Tối 1.6, khi hai phụ nữ vừa tan ca chiều xuống dưới sảnh lấy ô tô Mercedes để cùng đi về nhà thì bất ngờ An lao tới giật cửa xe dùng dao nhọn khống chế người cầm lái, điều khiển phương tiện theo yêu cầu của anh ta.



Trên đường đi, đối tượng đã yêu cầu táp xe vào lề đường và dùng dây hắn chuẩn bị sẵn trói hai nạn nhân nằm ghế phía sau. Tiếp đó, An tự lái xe đi theo hướng Hà Đông - Hòa Bình.



Trên đường đi tên cướp liên tục yêu cầu hai nạn nhân chuyển số tiền có trong tài khoản cho anh ta, nếu không anh ta sẽ giết chết.



Tới khu vực thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, hai phụ nữ đã tự cởi trói cho nhau và nhanh chóng tóm áo, thít cổ đối tượng chặt vào ghế. Sau đó, một người đạp bật cửa hô hoán cướp.



Đối tượng đã dừng xe đột ngột tuột áo cởi trần bỏ chạy về hướng Hà Đông. 4 ngày sau, nghi phạm này bị bắt.



Theo cảnh sát, trước khi gây án, An mua sẵn dao nhọn, dây dù, găng tay và thuốc gây mê, thuốc kích dục...

https://laodong.vn/phap-luat/bi-cuop-xe-troi-o-ghe-2-phu-nu-vung-day-thit-co-danh-ten-cuop-bo-chay-816003.ldo



Theo Việt Dũng (LĐO)