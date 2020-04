Khởi tố 7 người đánh bạc bằng kẹo

Để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm đánh bạc không trực tiếp thắng thua bằng tiền mà quy đổi thành kẹo và bi.





Chiều 28/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Thị Luyến (47 tuổi), Nguyễn Thị Lương (56 tuổi), Hoàng Văn Nam (49 tuổi), Trịnh Quốc Tuân (38 tuổi), Mai Văn Hiện (43 tuổi, cùng ngụ địa phương) và Nguyễn Mạnh Hùng (40 tuổi, ngụ huyện Đắk G’long) và Trương Xó (38 tuổi, ngụ huyện Đắk R’lấp) về tội Đánh bạc.





Các bị can bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Ảnh: TTXVN phát.





Ngày 21/4, Công an thành phố Gia Nghĩa bắt quả tang Luyến, Lương, Nam, Tuân, Hùng và Trương Xó đang đánh bạc tại khu vực tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa.



Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 400 viên kẹo (tương đương với số tiền quy đổi là 80 triệu đồng), 2 bộ bài tây cùng một số tang vật liên quan. Thời điểm bị bắt, các bị can đánh bạc bằng hình thức phỏm.



Mở rộng điều tra, Công an thành phố Gia Nghĩa đã bắt Mai Văn Hiện vì liên quan đến hành vi đánh bạc trước đó.



Theo đại úy Phan Thành Trung, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Gia Nghĩa, các bị can tổ chức đánh bạc rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.





Số kẹo cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: TTXVN.



Để che giấu hành vi phạm tội, những người này quy đổi tiền ra bi hoặc kẹo. Tùy theo thỏa thuận của người chơi, giá trị quy đổi tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/viên bi (hoặc kẹo).



Trước khi “nhập sòng”, người chơi được Luyến phát cho một cái rổ nhựa đựng 100 viên kẹo hoặc bi. Một lần chơi, mỗi người sử dụng 100 viên kẹo hoặc bi tương đương từ 10-20 triệu đồng để đánh bạc.



Những người tham gia sát phạt không phải bỏ tiền trước. Kết thúc cuộc chơi thắng thua sẽ phân định bằng số kẹo người chơi có được. Sau đó, Luyến ghi ra giấy, quy đổi rồi nhận tiền của người thua để trả cho người thắng và thu tiền xâu.



