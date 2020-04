Nhóm người nước ngoài thuê resort ở Đà Nẵng tổ chức đánh bạc

Mặc dù vẫn còn lệnh giãn cách xã hội do dịch Covid-19 nhưng hàng chục người, trong đó có nhiều người nước ngoài vẫn lén lút tụ tập đông người tại TP Đà Nẵng để tổ chức, tham gia đánh bạc.



Khởi tố nữ MC cùng người tình tổ chức đánh bạc

Điều tra, xử lý 19 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở Đắk Lắk



Ngày 24-4, Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự 7 người (trong đó có 4 người nước ngoài) để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc đánh bạc.



Theo đó, sau thời gian theo dõi, rạng sáng ngày 22-4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng ập vào một căn biệt thự nằm trong khu resort nằm ven biển. Tại đây, công an phát hiện 4 bàn đánh bạc đang tập trung hàng chục người chơi, phục vụ và người chia bài.



Hình thức đánh bạc là Baccarat ăn thua trên bàn bằng thẻ (phỉnh) sau đó đổi thẻ thắng được ra bằng tiền mặt tại quầy đổi tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ số tiền khoảng 500 triệu đồng là tiền đánh bạc cùng với nhiều tang vật thể hiện cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.





Hình thức đánh bạc là Baccarat ăn thua trên bàn bằng thẻ, sau đó đổi thẻ thắng được ra bằng tiền mặt tại quầy đổi tiền. Ảnh: Công an cung cấp



Qua làm việc, công an xác định nhóm người trên có 10 người trong vai trò tổ chức đánh bạc (có 6 người nước ngoài), 5 người khác tham gia đánh bạc.



Được biết, vào thời điểm phát hiện, TP Đà Nẵng vẫn trong lúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, TP Đà Nẵng không cho phép các casino hoạt động và không được tụ tập đông người. Nhóm người trên đã thuê biệt thự để tổ chức tụ tập đánh bạc và tụ tập đông người trái phép.



Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.



Theo NGUYỄN CƯỜNG (SGGPO)