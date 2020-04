Bị lừa mua cao hổ cốt giả, nhóm đối tượng lập mưu cướp 500 triệu đồng

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành, Thanh Hoá đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Thắng, SN 1975, trú ở xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành và Nguyễn Khắc Hải, SN 1982, trú ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành để điều tra hành vi cướp tài sản. Ngoài ra, Công an huyện Thạch Thành đang tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Vụ án bắt nguồn từ việc mua bán cao hổ cốt giữa Nguyễn Hữu Thắng và cháu Lê Mạnh H, SN 2005, trú ở xã Thạch Cẩm, Thạch Thành. Cụ thể, ngày 8/4, Thắng mua của cháu H 2 lạng cao hổ cốt với giá 10,5 triệu đồng. Đến ngày 9/4, Thắng phát hiện 2 lạng cao cháu H bán cho mình là giả, không phải cao hổ cốt nên hắn quyết định “đòi lại” số tiền trên bằng cách gọi điện lại cho cháu H giả vờ mua thêm cao để cướp tài sản.

Theo đó, hắn gọi cho cháu H nói là mình cần 5 lạng cao và 1 đoạn sừng tê giác, hẹn cháu H mang đến phòng 304, nhà nghỉ Thắng Phong, ở thôn 1, Tân Sơn, thị trấn Kim Tân, Thạch Thành để giao hàng. Để chuẩn bị cho hành vi cướp, Thắng rủ thêm Nguyễn Khắc Hải; Cao Văn Hiệp, SN 1982 và Bùi Đỗ Anh Tuấn, SN 1994, đều trú ở thị trấn Kim Tân, Thạch Thành đến để gây sức ép đối với cháu H.

Hai đối tượng Thắng và Hải

Tưởng thật, khoảng 12h30 cùng ngày, cháu H rủ bạn là Nguyễn Đình S, SN 2001 chở xe máy đến nhà nghỉ Thắng Phong. Đến nơi, H cầm 5 lạng cao và 1 đoạn sừng tê giác (theo H khai nhận đều là hàng giả) đi lên phòng 304.

Lúc này, 4 đối tượng gồm Thắng, Hải, Hiệp và Tuấn đang cùng ở trong phòng. Khi thấy cháu H đến, Thắng, Hải, Tuấn đánh phủ đầu cháu H. Bị đánh đau, cháu H thừa nhận số cao và sừng tê giác trên đều là làm giả. Theo lời của H thì số hàng trên là do anh trai là T.A nấu từ xương dê để cho H mang đi bán.

Chính vì vậy, Thắng yêu cầu cháu H gọi điện cho bố mang 500 triệu đồng đến để bồi thường cho hắn và Cao Văn Hiệp (vì sau khi mua 2 lạng cao của H, Thắng đã đưa cho Hiệp mang sang Thiệu Hoá bán, bị người mua phát hiện là hàng giả nên đã đánh Hiệp bị thương).

Khoảng 13h 30 cùng ngày, ông Lê Nguyên B (bố của H) và Lê T.A (anh trai của H) đi xe ô tô đến nhà nghỉ Thắng Phong. Khi hai bố con ông B vừa đến cửa phòng thì bị Thắng, Hải, Tuấn dùng tay và cán chổi đánh túi bụi khiến bố con ông B choáng váng tối tăm mặt mũi. Sau khi đánh phủ đầu, Thắng đưa ông B và anh T.A vào phòng.

Tại đây, Thắng vừa nói chuyện vừa đánh ông B và anh T.A vì đã bán cao giả cho Thắng. Bị đánh đau, anh T.A xin bồi thường. Thắng yêu cầu anh T.A phải bồi thường 500 triệu đồng cho Hiệp. Anh T.A đồng ý và đề nghị được ra ngân hàng rút tiền. Theo đó, Thắng bảo Hải đi cùng với anh T.A để lấy tiền, còn mình cùng với Tuấn và Hiệp ngồi ở nhà nghỉ canh ông B và cháu H.

Về phía anh T.A, sau khi bị các đối tượng đánh, đã bí mật liên hệ với Công an huyện Thạch Thành trình báo sự việc. Nhận được tin, Đại tá Lê Văn Thiệp, Trưởng Công an huyện Thạch Thành đã chỉ đạo lực lượng hướng dẫn anh T.A đưa Hải vào Công an huyện để trình báo đồng thời triển khai phương án giải cứu ông B, cháu H và bắt giữ các đối tượng còn lại.

Theo sự hướng dẫn của công an huyện Thạch Thành, trên đường đi ra ngân hàng, anh T.A đã lái xe vào Công an huyện kêu cứu. Ngay lập tức, 1 tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Thành đã khống chế, bắt giữ đối tượng Hải.

Qua lấy lời khai bị hại và đấu tranh nhanh với đối tượng này, Công an huyện Thạch Thành đã triển khai lực lượng đến ngay nhà nghỉ Thắng Phong bắt giữ các đối tượng còn lại. Khi lực lượng Công an ập vào, các đối tượng vẫn đang khống chế ông B và cháu H để đợi Hải mang tiền “đền bù” về.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, Công an huyện Thạch Thành đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan. Được biết, các đối tượng trên đều có biểu hiện sử dụng ma tuý, không nghề nghiệp. Qua test nhanh, Công an huyện Thạch Thành xác định 2/4 đối tượng dương tính với ma tuý.