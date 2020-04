Quảng Nam: Phá tụ điểm đánh bạc "siêu khủng", bắt giữ 41 người

Đường dây đánh bạc quy mô lớn, hoạt động tinh vi, thu hút nhiều con bạc ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, TP Đà Nẵng tham gia vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá.





Chiều 10-4, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phá chuyên án, bắt 41 đối tượng nam nữ đánh bạc giữa rừng thông, thu giữ hàng trăm triệu đồng.





Hàng chục đối tượng bị bắt giữ



Cụ thể, khoảng 17 giờ chiều 9-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động bất ngờ đột kích, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt đỏ đen trong rừng thông phòng hộ khu vực hồ Phú Ninh (giáp ranh giữa 3 xã Tam Xuân 2, Tam Thạnh, huyện Núi Thành và xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ).



Do địa hình rừng núi hiểm trở, quanh khu vực lòng hồ rộng nên các đối tượng đã tìm cách ngăn cản, bỏ chạy. Lực lượng công an tiến hành truy đuổi, chốt chặn bắt giữ được 41 đối tượng, trong đó có 10 người là nữ. Lợi dụng đêm tối, nhiều đối tượng khác đã bỏ trốn.





Tang vật vụ án gồm nhiều vậ dụng phục vụ đánh bạc và hàng trăm triệu đồng





Công an thu giữ tại chiếu bạc hơn 17,9 triệu đồng, trên người các đối tượng và những nơi khác khoảng 400 triệu đồng, 49 xe máy, 6 ô tô và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc như bạt che, bạt trải nề, võng phục vụ canh gác, ghế nhựa, dụng cụ xóc đĩa, bàn sinco…



Ban đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này do đối tượng Trần Tuyết Băng Sơn (SN 1986; ngụ phường Hòa Hương, TPTam Kỳ) cùng một số đối tượng khác tổ chức.





Các con bạc bị bắt giữ





Dù giữa mùa dịch Covid-19 nhưng hằng ngày, bắt đầu từ 11 giờ trưa đến 2 giờ sáng hôm sau, các con bạc đến tham gia sát phạt đỏ đen và nộp tiền xâu 200.000 đồng/giờ. Số tiền tham gia cá cược mỗi ván 50 - 100 triệu đồng.



Đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn, hoạt động rất tinh vi để qua mắt lực lượng công an. Các đối tượng lựa chọn địa hình đồi núi hiểm trở, khu vực rừng phòng hộ giáp ranh nhiều xã; bố trí người cảnh giới từ xa với nhiều lớp, phục vụ ăn uống tại chỗ nên thu hút nhiều con bạc ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, TP Đà Nẵng tham gia. Công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc.







Tối 9-4, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Công an thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức xì tẩy. Hiện trường vụ đánh bạc (Ảnh: Đình Phong) Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 9-4, tại nhà ông Nguyễn Đức Thạnh (SN 1964; ngụ tại khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo) các lực lượng trên đã phát hiện 2 nhóm đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xì tẩy. Khi lực lượng chức năng ập vào, một số con bạc đã lợi dụng đêm tối và địa hình phức tạp tháo chạy.



Lực lượng chức năng sau đó đã vây bắt được 4 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Tùng (SN 1984), Hoàng Thanh Tý (SN 1979), Trần Trọng Mỹ (SN 1985) và Lê Mậu Lâm (SN 1982; đều ngụ tại thị trấn Lao Bảo). Tại chiếu bạc, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 50 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.



Qua đấu tranh, các đối tượng bước đầu khai nhận, lợi dụng lệnh cách ly xã hội phòng chống dịch Covid-19 nên đã tụ tập tổ chức đánh bạc ăn tiền. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Đ. Nghĩa





Theo Tr.Thường (NLĐO)