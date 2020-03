Triệt phá băng nhóm cá độ hơn 250 tỉ đồng chỉ trong 1 tháng

Chỉ trong vòng 1 tháng, nhóm đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 250 tỉ đồng.





Nguồn tin của Báo Người Lao Động từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 3-3, cho biết đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá với số tiền lớn để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.



Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Phùng Bá Thiện Chí (SN 1993, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Trần Huy Anh (SN 1996, ngụ TP Buôn Ma Thuột), Trần Văn Lộc (SN 1991, ngụ huyện Ea Súp), Nguyễn Huy Điền (SN 1976, ngụ TP Buôn Ma Thuột), Từ Hải Dương (SN 1992, ngụ TP Buôn Ma Thuột), Hoàng Xuân Tùng (SN 1986, ngụ huyện Cư Kuin), Nguyễn Gia Kiện (SN 1997, ngụ TP Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Công Kỹ (SN 1974, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).



Theo thông tin ban đầu, thực hiện công tác đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng, trưa 24-2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, bắt quả tang 8 đối tượng trên đang tính toán tiền được thua khi cá độ bóng đá trên mạng Internet tại quán cà phê Seven7 (đường Tán Thuật, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Tại đây, cơ quan điều tra đã thu giữ 9 điện thoại di động và số tiền hơn 220 triệu đồng.



Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng Chí lấy 1 tài khoản super cá độ bóng đá trên mạng Internet. Sau đó, giao 2 tài khoản master cho đối tượng Lộc và Huy Anh chia thành các tài khoản nhỏ hơn giao cho các con bạc. Cơ quan điều tra làm rõ từ cuối tháng 1-2020 đến khi bị bắt, các con bạc đã cá cược giao dịch hơn 4,6 triệu điểm, tương ướng hơn 250 tỉ đồng.



Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án.



Theo Cao Nguyên (NLĐO)