Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá triệu đô, bắt 9 nghi phạm

Sáng 9.1, Công an Đà Nẵng công bố kết quả phá chuyên án 919B, bắt được 9 nghi phạm, triệt xóa hoàn toàn một đường dây cá độ bóng đá triệu đô.





Nguyễn Tâm Thành, "ông trùm" cầm đầu đường dây cá độ bóng đá triệu đô ở Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú



Các nghi phạm bị tạm giữ hình sự trong đường dây cá độ bóng đá với số tiền ăn thua hàng chục tỉ đồng này gồm ông trùm Nguyễn Tâm Thành (36 tuổi) và các đàn em: Dương Viễn Tường (29 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Cường Bắc), Tăng Duy Anh (31 tuổi, ngụ P.Bình Thuận), Lê Quốc Dương (49 tuổi, ngụ P.Thuận Phước), Nguyễn Thanh Quốc Dũng (ngụ P.Bình Hiên, cùng Q.Hải Châu), Lê Quang Trình (cùng 41 tuổi), Ngô Văn Phước (42 tuổi, cùng ngụ P.Thanh Khê Tây), Nguyễn Mã Nguyên (54 tuổi, ngụ P.Hòa Khê), Đặng Hùng (52 tuổi, ngụ P.Thạc Gián, cùng Q.Thanh Khê).



Theo điều tra, năm 2019, Nguyễn Tâm Thành bị Công an Đà Nẵng phát hiện có dấu hiệu cầm đầu đường dây cờ bạc theo hình thức cá độ bóng đá qua mạng, thu hút rất nhiều con bạc ở khắp các quận huyện tham gia.



Tháng 9.2019, Công an Đà Nẵng lập chuyên án 919B để triệt phá.



Ngày 6.1, sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, lực lượng công an tổng tấn công các tụ điểm, khống chế 9 nghi phạm nêu trên, tạm giữ 60 triệu đồng, 1 laptop, 1 máy tính bảng, 13 điện thoại và 700 trang tài liệu liên quan đến hành vi cá độ bóng đá.



Ban đầu các nghi phạm rất ngoan cố, tuy nhiên với các tài liệu chứng cứ thu thập được, qua đấu tranh, "ông trùm" cá độ Nguyễn Tâm Thành khai nhận hành vi sử dụng trang mạng X939 để tổ chức cá độ từ tháng 7.2019.



Tiếp tục điều tra, lực lượng phát hiện số tiền giao dịch trong đường dây cá độ này lên đến hàng chục tỉ đồng, tương đương vài triệu USD.



Chỉ riêng trong khoảng thời gian từ ngày 26.12.2019 đến khi bị triệt xóa vào ngày 6.1, số tiền cá độ bóng đá đã là 900.000 USD, tương đương gần 20 tỉ đồng.

Theo Nguyễn Tú (thanhnien)