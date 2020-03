Thêm thông tin về nghi án vỡ nợ hàng tỉ đồng ở Diên Phú

(GLO)- Ngày 17-3, chủ một đại lý thu mua, ký gửi nông sản ở thôn 1, xã Diên Phú, TP. Pleiku bỗng “bặt vô âm tín” khiến nhiều người dân trên địa bàn hoang mang, lo mất của. Theo thống kê sơ bộ, hàng chục hộ dân đã ký gửi vào đại lý này hơn 100 trăm tấn cà phê nhân, hồ tiêu và cho chủ đại lý vay hơn 1 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của P.V, gia đình bà Hồ Thị Phương Loan (SN 1980, trú tại thôn 1, xã Diên Phú, TP. Pleiku) mở đại lý thu mua, ký gửi nông sản từ nhiều năm qua. Chiều 17-3, một số người họ hàng đã đến mở cửa căn nhà của bà Loan rồi vận chuyển tài sản bên trong đi. Lúc này, người dân xung quanh mới biết gia đình bà Loan đã không có mặt tại địa phương. Tin đồn về việc bà Loan vỡ nợ nhanh chóng lan truyền khiến nhiều người ký gửi nông sản hoặc cho bà Loan vay tiền vội vàng kéo đến. Một số người đã “tranh thủ” siết tài sản trong căn nhà của bà Loan như bàn ghế gỗ, tủ lạnh, máy cày…

Nhận được tin báo, Công an xã Diên Phú và Công an TP. Pleiku đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự. Ủy ban nhân dân xã Diên Phú cũng lập tức báo cáo sự việc lên UBND TP. Pleiku để xin ý kiến chỉ đạo. Ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: Sau khi nắm thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo Công an thành phố chủ trì phối hợp cùng UBND, Công an xã Diên Phú đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, đồng thời làm việc với các hộ dân liên quan để thống kê tài sản mà họ đã ký gửi và cho gia đình bà Loan vay, hướng dẫn người dân thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Công an xã Diên Phú đã niêm phong căn nhà của bà Loan. Ảnh: L.G

Đến sáng 18-3, các lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong căn nhà, nhà kho xay xát cà phê và các tài sản liên quan của gia đình bà Loan, tránh tình trạng người dân tranh giành tài sản để cấn nợ. Công an xã Diên Phú cũng đã hướng dẫn các hộ dân khai báo về việc ký gửi cà phê hoặc cho gia đình bà Loan vay tiền.

Theo nguồn tin của P.V, chiều 17-3, bà Loan đã gọi điện cho chị gái là bà H.T.L. về việc gia đình mình không có khả năng trả nợ nên phải rời khỏi địa phương. Sau khi nhận được thông tin này, bà H.T.L. đã gọi điện cho một người họ hàng có cho bà Loan vay tiền là anh N.V.H. Theo đó, anh H. đã đến nhà bà Loan để tìm nên thông tin về việc bà này vỡ nợ nhanh chóng lan truyền.

Anh Lê Thanh Tuấn (trú tại thôn 1, xã Diên Phú) cho hay, cuối năm 2019, anh đã ký gửi 1,9 tấn cà phê nhân vừa thu hoạch cho gia đình bà Loan. Thời điểm đó, giá cà phê khoảng 32 ngàn đồng/kg. Khoảng 10 ngày trước, anh Tuấn gọi điện cho bà Loan để cắt giá lấy tiền dù cà phê đã rớt xuống mức 31,2 ngàn đồng/kg. “Bà ấy nói rằng đang bận công việc nên chưa đi lấy tiền được và hẹn vài hôm sau sẽ đưa. Mấy hôm sau, tôi gọi lại thì bà Loan liên tục lấy lý do rằng công ty chưa xuất tiền rồi hẹn 1-2 ngày nữa. Bỗng dưng vợ chồng con cái bà Loan đi đâu mất, gọi điện thì không liên lạc được. Hiện tôi phải đóng hơn 30 triệu đồng tiền lãi vay đầu tư chăm sóc cà phê mà không biết xoay xở ở đâu”-anh Tuấn buồn bã nói.

Cũng theo anh Tuấn, ngày 16-3, anh và một số người dân trong thôn vẫn thấy gia đình bà Loan ở nhà và không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, gia đình bà Loan rời khỏi địa phương khi nào thì không ai rõ.

Các tài sản có giá trị trong nhà bà Loan đã bị vận chuyển đi. Ảnh: L.G

Tương tự, chị N.T.T. (trú tại thôn 1, xã Diên Phú) cũng ký gửi gia đình bà Loan 4,5 tấn cà phê nhân vào cuối năm 2019. Chị T. cũng mòn mỏi chờ ngày cà phê tăng giá để lấy tiền trả nợ cửa hàng vật tư nông nghiệp. Nhưng do cà phê càng ngày càng rớt giá nên chị chưa lấy tiền của bà Loan mà đành khất nợ cửa hàng. Vừa rưng rức nước mắt, chị T. vừa kể: “Trước đây, tôi cũng nghe gia đình bà Loan nhiều đất lắm, nhưng giờ mới biết đất ấy mang cầm cố cho người khác để vay tiền hết rồi. Giờ gia đình tôi cần tiền đầu tư vụ mới mà hàng trăm triệu đồng cà phê ký gửi gia đình bà Loan chưa đòi được, cửa hàng phân bón người ta lại không cho nợ nữa vì nợ cũ chưa trả xong”.

Không chỉ ký gửi cà phê, một số hộ dân còn tin tưởng cho bà Loan vay tiền mặt. Anh N.V.H. (trú tại thôn 1, xã Diên Phú) là họ hàng với bà Loan cũng cho vay 250 triệu đồng. Anh H. chia sẻ, bà Loan đã nhiều lần vay mượn tiền của anh để đáo hạn ngân hàng và thường chỉ sau 1 ngày là trả đủ. Ngày 16-3, bà Loan hỏi vay của anh 250 triệu đồng để hôm sau đi đáo hạn ngân hàng, hẹn đến ngày 18-3 sẽ trả. “Hiện giờ không ai liên lạc được với bà Loan, cũng không ai biết bà ta đi đâu, có phải vỡ nợ hay lừa đảo cũng chưa ai biết được”-anh T. nói.

Ông Nguyễn Trưởng (trú tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai) là người được bà Loan thế chấp 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay 100 triệu đồng. Ông Trưởng cho biết: “Vì trước kia hay ký gửi cà phê nên vợ chồng tôi có quen bà Loan. Ngày 21-2, bà Loan nói cần tiền làm ăn nên vay 100 triệu đồng và đưa cho tôi 1 bìa đỏ để làm tin. Một số hộ cũng được vợ chồng bà Loan thế chấp bìa đỏ để vay tiền. Giờ nghe tin, chúng tôi cũng lo, cứ lên cơ quan chức năng trình báo cụ thể sự việc để có hướng giải quyết”.

Theo báo cáo của Công an xã Diên Phú, tính đến hết ngày 18-3, có 49 người dân trong và ngoài xã đến trụ sở đơn vị khai báo ký gửi cho bà Loan tổng cộng hơn 143 tấn cà phê nhân và hồ tiêu chưa cắt giá; 5 người cho bà Loan vay số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.