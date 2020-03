Thanh niên cứa cổ tài xế taxi chờ cơ hội xin ân xá án tử hình

Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, quê Nghệ An) trong những ngày lang thang ở Hà Nội, túng thiếu đã gây án với tài xế taxi và bị cấp sơ thẩm tuyên tử hình nên kháng cáo xin giảm nhẹ.







Bị cáo Nguyễn Cảnh An tại phiên tòa sơ thẩm.





Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm do TAND Cấp cao tại Hà Nội mở mới đây, sau khi nghe phân tích của Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Cảnh An đã rút đơn kháng cáo.



Trước khi tuyên bố đình chỉ xét xử phúc thẩm, chủ tọa cho hay, bị cáo còn một cơ hội, gửi đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước.



Theo bản án sơ thẩm ngày 25.9.2019 của TAND Hà Nội, An thất nghiệp và nghiện chơi điện tử. Tháng 11.2018, thanh niên này bỏ nhà ra Hà Nội sống lang thang tại các quán Internet.



Ngày 28.1.2019, do hết tiền chơi game, An nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế taxi nên mua một con dao nhọn làm hung khí gây án. Hôm sau, thanh niên này đến bến xe Mỹ Đình thuê một tài xế taxi chở ra Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.



Đến đoạn đường vắng cạnh sân vận động, An dùng dao cứa cổ tài xế. Nạn nhân ôm vết thương bỏ chạy hơn 10 m thì tử vong.



Sau khi gây án, An thay quần áo rồi lấy chiếc xe đạp của ai đó dựng ven đại lộ Thăng Long rồi bỏ trốn. Ngày 4.2.2019, An bị bắt giữ tại quán Internet ở TP Hòa Bình.



Với hành vi giết người, cướp tài sản, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo tổng hợp mức án tử hình.



Về dân sự, tòa buộc An bồi thường cho gia đình bị hại 104 triệu đồng, chu cấp cho con của nạn nhân mỗi tháng 1,5 triệu cho đến khi đủ 18 tuổi.



Theo Việt Dũng (LĐO)