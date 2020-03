Đak Pơ: Giết người do mâu thuẫn trong lúc ăn đám giỗ

(GLO)- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an huyện Đak Pơ điều tra vụ giết người xảy ra tại xã Tân An, huyện Đak Pơ, làm 1 người chết.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 29-2, trong lúc ngồi ăn đám giỗ tại nhà của 1 người dân ở thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đak Pơ, Đặng Thế Lâm (SN 1974; trú thôn Hiệp An, xã Cư An, huyện Đak Pơ) xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau với anh Diệp Bảo Vương (SN 1976; trú tổ 7, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai).

Tang vật vụ án. Ảnh: Gia Hân

Trong lúc đánh nhau, Đặng Thế Lâm đã dùng khúc gỗ (kích thước: Dài 60 cm, rộng 30 cm và dày 2cm) đánh vào đầu anh Vương làm Vương bị vỡ sọ não, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã An Khê, đến khoảng 15 giờ cùng ngày thì tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Lâm đến Công an huyện Đak Pơ đầu thú.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.