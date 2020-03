Bắt "nữ quái" sau 7 năm trốn truy nã

Bị truy nã về tội đánh bạc, Nguyễn Thị Thu Hương ở Hà Tĩnh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau hơn 7 năm lẩn trốn, Hương đã bị bắt giữ khi vừa về thăm nhà.





Chiều ngày 16-3, tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1973, trú tại TDP2, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh), khi Hương vừa "mò" về thăm nhà.



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Hương bị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An ra Quyết định truy nã số 32 ngày 8-7-2013 về tội đánh bạc. Lúc này, Hương đang tạm trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.





Nguyễn Thị Thu Hương tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an thị xã Hồng Lĩnh





Việc tìm kiếm tung tích về Hương nhiều năm qua vẫn không đạt được kết quả, do có thông tin đối tượng đã trốn ra nước ngoài, không liên lạc gì về với gia đình.



Tuy nhiên, vừa qua, sau khi nắm được thông tin Hương trở về thăm nhà tại Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ Hương và bàn giao cho Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Bảo Anh (NLĐO)