Đứa con bồng bột và phiên xử khó quên

Diễn biến vụ việc Trương Huy Định từng xuất khẩu lao động ở Nhật Bản nên khá thành thạo tiếng Nhật. Ngày 5-1-2019, Định lân la làm quen với ông Matsubara Masakazu (quốc tịch Nhật Bản). Do bám theo ông Matsubara Masakazu nên Định biết địa chỉ căn hộ cao cấp ông này cư ngụ. Hai ngày sau, Định tìm đến, leo qua cửa sổ phòng tắm vào bên trong trộm tài sản. Định thay quần áo của nạn nhân rồi bê két sắt, máy ảnh cùng một số tài sản khác ung dung đi ra ngoài bằng cửa chính. Đoán trong két sắt có tài sản giá trị nên Định có ý định mang ra nước ngoài. Định đóng gói két sắt, tài sản, hành lý rồi ra thẳng sân bay. Do két sắt vượt quá trọng lượng quy định nên kế hoạch xuất ngoại không thành. Đến ngày 8-1-2019, Định mang tài sản về quê ở tỉnh Tiền Giang phá két thì bên trong có hơn 7.000 USD, 52.000 yen Nhật và nhiều tài sản, giấy tờ khác. Thấy vậy, Định đổi 200 USD ra tiền Việt Nam để tiêu xài. Sau đó, Trương Huy Định mang số tang vật trên đến trụ sở công an nhờ trả lại. Chưa hết cắn rứt lương tâm, tên trộm ra đầu thú.