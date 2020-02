21 "quái xế" tụ tập đua xe trái phép trên đường Trường Sơn Đông

(GLO)- Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng có hành vi tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Hàng chục chiếc mô tô đã bị tạm giữ. Ảnh: Công an huyện Kbang

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 23-2, Công an huyện Kbang đã phát hiện 21 đối tượng trú tại địa bàn thị xã An Khê, huyện Đak Pơ và huyện Kbang đang tụ tập tổ chức đua xe trái phép trên đường Trường Sơn Đông, thuộc địa phận xã Sơ Pai, huyện Kbang. Lực lượng Công an cũng đang tạm giữ 25 xe mô tô các loại, hầu hết trong số này đều đã được độ chế để tham gia đua xe.

Bước đầu xác định, thông qua mạng xã hội, các đối tượng từ các địa phương đã hẹn nhau đến khu vực đường băng sân bay dã chiến nằm trên đường Trường Sơn Đông để tổ chức đua xe trái phép. Qua nguồn tin trinh sát, Công an huyện Kbang đã bố trí lực lượng ngăn chặn hành vi trái phép của nhóm đối tượng này.